Президентом Индии стала женщина

В президентских выборах в Индии победу одержала кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как пишет Times of India, Мурму набрала 64% голосов выборщиков из числа членов Парламента и местных ассамблей штатов и территорий, за ее соперника – оппозиционера Яшванта Синха отдали 36% голосов. Мурму получила голоса во всех штатах страны, Синха проиграл в трех штатах.

Мурму принесет присягу 25 июля, за день до этого закончится срок полномочий действующего Президента Рама Натха Ковинда. Президент Индии избирается на пять лет не более двух сроков подряд.

Выборы президента Индии прошли 18 июля, подсчет голосов состоялся 21 июля.

Ранее сообщалось, что внук индийского политика Махатмы Ганди бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом в Президенты Индии от оппозиции.