Президенту показали работу предприятий индустриального парка SPK TURKISTAN

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с предприятиями индустриального парка SPK TURKISTAN в Сауранском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Под строительство парка выделено 100 гектаров земли. Сам проект будет реализован в 2 этапа. Под первую очередь промышленной площадки отведен земельный участок площадью 30 гектаров, которые обеспечены соответствующей инфраструктурой и коммуникациями. На начальном этапе планируется реализовать 29 инвестиционных проектов на общую сумму 96,9 млрд тенге. На сегодня запущено 8 производств с объемом инвестиций 36,5 млрд тенге, создано 712 новых рабочих мест.

Первым объектом, с которым ознакомился глава государства, стало овощехранилище. Здесь хранится 3,5 тыс. тонн овощей и 500 тонн бакалейной продукции. Предприятие в межсезонье обеспечивает продовольствием города Туркестан, Кентау и Арысь. Проект реализовали социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» и компания «М-Адал». В дальнейшем для обеспечения продовольствием таких крупных населенных пунктов региона, как Ленгер, Жетысай, Шардара и Сарыгаш, будет построено хранилище вместимостью 2 тыс. тонн в Сарыагаше.

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали производственные цеха товарищества BNK Group по производству систем дождевания и капельного орошения. Предприятие совместно с американской компанией Nelson Irrigation запустило производство роторных и фронтальных оросительных машин под торговой маркой BNK IRRIGATION. На следующем этапе планируется открытие двух заводов по производству установок капельного орошения.

Далее глава государства осмотрел образцы мебели для образовательных учреждений, изготовленные предприятием Aqniet Holding. За последние три года компания оснастила около 50 школ. Наряду со школьной мебелью предприятие совместно с компанией KAZMEDPRIBOR производит оборудование для медицинских учреждений.

Затем президент посетил предприятие Jasyl suyq Qazaqstan, изготавливающее холодильное и морозильное оборудование. Болгарский холдинг UBC Group откроет две крупные производственные линии в Туркестанской области. Инвестор вложит 5 млн евро в первый этап проекта. На производственной площадке на территории SPK TURKISTAN будет создано около 350 рабочих мест. В строительство второго завода, который будет запущен в специальной экономической зоне «Туран», инвестиции достигнут 7,5 млрд тенге. В результате планируется выпускать до 10 тыс. единиц холодильного оборудования в месяц и обеспечить работой тысячу человек.

Касым-Жомарт Токаев также побывал на предприятии «Turan Su». Оно занимается содержанием, ирригационных систем и обеспечением населенных пунктов водопроводной водой. В этом году здесь начато производство систем капельного орошения.

Как сообщил аким области Дархан Сатыбалды, поставлена цель в 2024-2027 годы запустить 145 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 триллиона тенге. Это позволит создать более 20 тысяч новых рабочих мест.

Президент был проинформирован о том, что ведутся переговоры с китайский компанией Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd по выращиванию элитных сортов хлопка и созданию текстильного кластера в регионе.

В планах также реализация крупных проектов по строительству парогазовой установки мощностью 926,5 МВт, солнечных и ветровых электростанций мощностью 800 МВт, пятизвездочной гостиницы в Туркестане, производству дронов и камер видеонаблюдения, газовых котлов, бытовой техники, оборудования для горно-металлургического комплекса и алюминиевых изделий.

Кроме того, главе государства были представлены предприятия по изготовлению бойлеров, трансформаторов и электротехнического оборудования, сельскохозяйственной техники, мебели, строительных материалов и химикатов, напитков, одежды и обуви, а также по переработке кукурузы.