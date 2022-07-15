Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава

О том, планируется ли закрыть границу Казахстана из-за роста заболеваемости COVID-19, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты уточнили у Ажар Гиният, планируется ввести запрет на въезд и выезд из страны.

"Сейчас ход распространения инфекции изучается. Если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда могут приниматься меры по закрытию границ", – ответила Ажар Гиният.

При этом, по ее словам, на сегодня врачи и иммунологи собрали много информации о вирусе. Глава ведомства отметила, что при определенных условиях в Казахстане могут быть введены ранее действующие ограничения.

"Мы видим цикличность и волнообразность течения данной инфекции. Вирус видоизменяется, болезнь по-разному протекает, клиническая картина тоже меняется. Сейчас именно в этой волне таких поражений легких нет, как это было с "Дельта-штаммом". Поэтому будем наблюдать за инфекцией и принимать необходимые меры", – заключила спикер.