Об этом чуть позже. Вначале – о казусе.

Вчерашнее пленарное заседание Мажилиса не задалось для и. о. министра торговли и интеграции Айдара Абилдабекова – он не смог ответить на ряд вопросов депутатов. В результате спикер Мажилиса Ерлан Кошанов был вынужден сделать чиновнику замечание. Произошло это во время обсуждения проекта закона «О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза», когда депутат Ерболат Саурыков попросил ответить на вопрос о том, предусматривается ли какая-то ответственность за неоказание помощи сторонами в процедурах, предусмотренных соглашениями. Этот простой, в общем-то, вопрос почему-то вызвал затруднение у и. о. министра торговли, и он попросил разрешения ответить на него позже в письменной форме, аргументировав свою просьбу тем, что, мол, министр торговли и интеграции сейчас в отъезде.

– Вы исполняете обязанности министра. Депутаты задают воп­росы в рамках соглашения. Это ваша ежедневная работа, представитель министерства обязан быть готовым к обсуждению и давать исчерпывающие ответы, – сказал спикер и подчеркнул: на заседания надо приходить подготовленными и не давать формальные ответы.

В ходе обсуждения депутаты также поинтересовались, не повлекут ли новые правила дополнительные затраты на сертификацию для казахстанских товаропроизводителей, как будет контролироваться статус казах­станского товара при экспорте и импорте. Мажилисмены задали представителям профильных министерств вопросы о планах по внедрению электронных документов на товар, устранению недочетов в казахстанской системе регистрации реестра отечественных товаропроизводителей и другие.

В целом соглашение обеспечит возможность для контроля применения мер тарифного и нетарифного регулирования при вывозе с территории государств – членов ЕАЭС товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на вывоз товаров, в том числе происходящих с территории Республики Казахстан.

– В рамках соглашения государствами – членами ЕАЭС будет обеспечиваться контроль за соблюдением односторонних мер нетарифного регулирования, установленных государствами – членами ЕАЭС, – отметил Айдар Абилдабеков.

Как отметил в своем содокладе руководитель рабочей группы по законопроекту Болатбек Нажметдинулы, нормы документа направлены на обеспечение единства подходов к определению, удостоверению и подтверждению происхождения товаров при их вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно повестке Мажилис также ратифицировал протокол, вносящий изменения в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза. Протокол был подписан 8 мая 2024 года в Москве и направлен на устранение противоречий между правом ЕАЭС и национальным законодательством государств – членов Союза, а также на снижение возможных репутационных рисков для предпринимателей. Документ уточняет формулировки соглашения. В частности, по всему тексту выражение «об опасной продукции» заменяется на «о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза».

После постновогодних выездов в регионы и встреч с избирателями народные избранники также озвучили депутатские запросы. Так, депутат Елнур Бейсенбаев требует проверить казахстанские киносети на предмет «несоразмерной кассы». Он рассказал, что в адрес партии «Amanat» поступают обращения кинематографистов касательно избыточных сборов от кассы со стороны кинотеатров. Так, пользуясь своим доминирующим положением, крупные сети кинотеатров сразу забирают фиксированные 50% выручки от кассовых сборов, начиная с первого дня проката.

– Акцентирую ваше внимание, что это не процент от прибыли, а именно от выручки, то есть от общей поступаемой кассы сборов. Режиссеры и продюсеры вынуждены молчать, опасаясь давления со стороны кинотеат­ров, так как они зависимы от данной сложившейся ситуации, искусственно созданной молонополистами, владельцами кинозалов, – сказал мажилисмен.

И это при том, что авторы фильмов должны вносить отдельные взносы на рекламу и продвижение.

Особое возмущение Елнура Бейсенбаева вызывает удержание доли с фильмов, снятых на государственные деньги. Например, снятый на госбюджет фильм «QAITADAN» собрал в прокате чуть более одного миллиарда тенге, из которых кинотеатры забрали 550 млн, при этом государство выделило на производство ленты 190 млн тенге.

– Частные сети забирают сумму, в разы превышающую гос­инвестиции до их возврата в бюджет. Подобная ситуация, на наш взгляд, недопустима, – констатировал депутат.

Он считает, что в сложившейся ситуации нет справедливой конкуренции: предоставляя экран и посадочные места, кинотеатры зарабатывают намного больше, чем создатели фильма. И чтобы хотя бы выйти в ноль, фильму нужно собрать кассу, в три раза превышающую его бюджет. Такая ситуация просто душит казах­станский кинобизнес. И во многом в этом кроется ответ, почему у нас снимаются только комедии и не появляются серьезные исторические, культурные фильмы. На это просто нет денег, их забирают кинотеатры-монополисты.

По мнению народного избранника, в настоящее время казах­станский кинорынок контролируется узким «кругом избранных», фактически диктующих свои условия всей индустрии.

– Так, Kinopark и Kinoplexx контролируют до 40 процентов всех кинозалов страны. Киносети Chaplin и Cinemax удерживают контроль в мегаполисах. Убежден, это давно должно было привлечь внимание как Агентства по защите и развитию конкуренции, так и других компетентных государственных органов. Фракция партии «Amanat» настаивает на том, что кинотеатры не должны претендовать на долю от выручки до тех пор, пока кинокомпания не вернет затраты на производство. Распределение прибыли может считаться справедливым только после выхода проекта на само­окупаемость, – сказал он.

Депутат просит проверить имеющиеся договоры между кинотеатрами, прокатчиками и киностудиями, а также в целом организовать комплексную проверку киносетей на предмет необоснованного получения прибыли в размере 50% с использованием своего доминирующего положения.