Международное сотрудничество , Экономика
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза

В Ташкенте проходит Первое заседание министров сельского хозяйства государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), Тюркский Агро-Форум и Седьмое совещание министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В своей приветственной речи Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев обратил внимание на проблемы в отрасли: изменение погодных условий, снижение объемов производства основных видов продукции, изменения в торговой политике основных аграрных стран, рост населения в мире. Всё это приводит к росту цен на продукты питания по всей планете, а также формирует дисбаланс спроса и предложения в отрасли.

“Во многих странах схожая ситуация, и озвученные мной факторы могут служить основными причинами для трансформации национальных продовольственных систем. Для развития сотрудничества в аграрной сфере между нашими странами необходимо адаптировать ОТГ к новым реалиям и приоритетным направлениям сотрудничества”, - заявил Е. Карашукеев и предложил решения, которые могут реализовать члены Организации тюркских государств:

Расширить применение механизмов форвардных контрактов во взаимной торговле продовольственными товарами;

Наращивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации;

Развивать сотрудничество в сферах животноводства и поставки элитных семян;

Укреплять торговые связи путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания “зеленых коридоров” продвижения продовольственных товаров.

Он отметил, что сотрудничество государств-членов ОТГ в аграрной сфере уже показывает неплохие результаты. Несмотря на пандемию и сопутствующие факторы, Казахстану удалось в 2021 году экспортировать продукцию АПК на сумму 3,7 млрд. долларов США. При этом около 36% от всей продукции (1,3 млрд. долларов США) было экспортировано в страны ОТГ.  В целом товарооборот сельхозпродукции между РК и странами ОТГ за 2021 год составил 1,79 млрд. долл. США, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,533 млрд. долл. США). Экспорт увеличился на 19,4% и составил 1,385 млрд. долл. США. Импорт увеличился на 9,7% и составил 410,7 млн. долл. США.

Однако эти цифры – только начало перспективного глобального товарооборота, считает Министр сельского хозяйства РК:

“Потенциал сотрудничества между нашими странами в этой сфере на сегодня не реализован в полной мере. Приглашаем бизнесменов тюркского региона организовать на территории Казахстана совместные проекты по переработке сельскохозяйственного сырья (мясо и молоко, картофель, сахарная свекла, масличные культуры, фрукты, овощи, кожевенное сырье) для дальнейшего экспорта в третьи страны. Казахстан со своей стороны готов оказать максимально комфортные условия и оказать всестороннюю поддержку”.

Наша страна максимально открыта для сотрудничества и в Казахстане созданы самые лояльные условия для партнерства, включая проекты с иностранным участием. Поэтому участники встречи выразили согласие с тем, что в ближайшем будущем объемы торговли, как внутри объединения, так и с третьими странами, будут расти за счет увеличения числа совместных проектов и выработки эффективных мер по взаимовыгодному партнерству в рамках Организации.

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