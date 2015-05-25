Причины срабатывания системы пожаротушения в "Қазмедиа орталығы" выясняются

Видимость дыма в "Қазмедиа орталығы" создала автоматическая система пожаротушения, сработавшая на восьми этажах центра, с выделением аэрозоля, призванного потушить возгорание. Признаков огня или задымления в здании не наблюдалось. Об этом в ходе экстренного брифинга сообщил заместитель начальника специализированной пожарной части номер 3 Алибек Сарбаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В 11.45 поступило сообщение о возгорании на 17-м этаже здания "Қазмедиа орталығы". Был объявлен 2-й номер вызова. По прибытии пожарных подразделений была произведена эвакуация людей. Горения не было, и дыма – тоже. Его видимость создал сработавший аэрозоль – автоматическая система пожаротушения. Эвакуация была произведена примерно на 95% до прибытия пожарного подразделения, остальные 5% – после. На данный момент, кроме администрации здания и сотрудников пожарной службы, в здании никого нет. Пострадавших нет. По факту горения – пока ничего. Полностью проверят 12–13 этажи, так как они закрыты. Аэрозоль сработал на этажах с 12-го по 20-й", – рассказал Алибек Сарбаков.
Он также сообщил, что такой случай срабатывания систем пожаротушения в их практике произошел впервые. На вызов приехали 5 единиц техники, 27 человек личного состава.
Позже администрация "Қазмедиа орталығы" также официально подтвердила отсутствие возгорания. В 13.00 сотрудники вернулись на рабочие места. Инцидент не повлиял на ход прямого эфира.
"В здании "Қазмедиа орталығы" возгорания не было. Сработали генераторы тушения в электрощитовых приборах, что дало эффект задымления продуктами аэрозольного тушения. По правилам пожарной безопасности, произведена оперативная эвакуация персонала, никто из сотрудников не пострадал. Оперативно вызван пожарный расчет. Телевизионный эфир работал в штатном режиме. Соответствующими подразделениями будут проведены дополнительные работы по анализу причин автоматического включения систем противопожарной безопасности", – сообщила пресс-служба Медиацентра.
В здании "Қазмедиа орталығы", расположенном по улице Конаева, 4, находятся офисы казахстанских телеканалов, радио и других СМИ.