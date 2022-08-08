Придорожная юрта появилась на популярной трассе в Казахстане

Объект придорожного сервиса в виде казахской появился на трассе Нур-Султан – Щучинск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Идея возведения национальной юрты вдоль трассы республиканского значения принадлежит представителю бизнеса. Он обратился в КазАвтоЖол с просьбой помочь с выделением площадки для отдыха. Отметим, что на данной трассе юрта установлена впервые. Количество юрт планируется увеличить.

«Моя основная цель – показать нашу культуру, кухню и традиции туристам, ведь у нас очень богатая история. Сейчас в стране наблюдается значительный рост гостей из-за рубежа. В данной юрте планирую организовать продажу национальной еды и напитков. Всё будет собственного, отечественного производства. Так, у пользователей дорог будет возможность попробовать нашу кухню. Кроме того, планирую сделать юрту утеплённой, работать будем круглый год», – поделился представитель МСБ Даулен Айтбай.

Рядом также установлен новый санитарно-гигиенический узел.

«Утеплённый, благоустроенный санитарно-гигиенический узел будет функционировать круглый год. Пользователи автомобильных дорог могут воспользоваться им совершенно бесплатно. СГУ состоит из нескольких кабинок для мужчин, женщин и маломобильных групп населения», – отметил начальник отдела по развитию придорожного сервиса нацкомпании «КазАвтоЖол» Диас Арынов.

Напомним, что в текущем году планируется открыть порядка 80 объектов придорожного сервиса – это около 500 новых рабочих мест.

В целом сегодня вдоль трасс республиканского значения функционируют почти 1 600 объектов придорожного сервиса.