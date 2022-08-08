Фото: ru.qaj.kz
Другое
Придорожная юрта появилась на популярной трассе в Казахстане

Объект придорожного сервиса в виде казахской появился на трассе Нур-Султан – Щучинск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Идея возведения национальной юрты вдоль трассы республиканского значения принадлежит представителю бизнеса. Он обратился в КазАвтоЖол с просьбой помочь с выделением площадки для отдыха. Отметим, что на данной трассе юрта установлена впервые. Количество юрт планируется увеличить.

«Моя основная цель – показать нашу культуру, кухню и традиции туристам, ведь у нас очень богатая история. Сейчас в стране наблюдается значительный рост гостей из-за рубежа. В данной юрте планирую организовать продажу национальной еды и напитков. Всё будет собственного, отечественного производства. Так, у пользователей дорог будет возможность попробовать нашу кухню. Кроме того, планирую сделать юрту утеплённой, работать будем круглый год», – поделился представитель МСБ Даулен Айтбай.

Рядом также установлен новый санитарно-гигиенический узел. 

«Утеплённый, благоустроенный санитарно-гигиенический узел будет функционировать круглый год. Пользователи автомобильных дорог могут воспользоваться им совершенно бесплатно. СГУ состоит из нескольких кабинок для мужчин, женщин и маломобильных групп населения», – отметил начальник отдела по развитию придорожного сервиса нацкомпании «КазАвтоЖол» Диас Арынов.

Напомним, что в текущем году планируется открыть порядка 80 объектов придорожного сервиса – это около 500 новых рабочих мест.

В целом сегодня вдоль трасс республиканского значения функционируют почти 1 600 объектов придорожного сервиса.

 

 

 

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Казахский поэт в тюрьме
Кто везет, на том и едут
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Браво, Бибисара!
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Прыжок с моста
Задачи отечественной фармацевтики
На борцовском ковре под звуки домбры
Хип-хоп и не только
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Курил в промышленном масштабе
Тюремный жетон
Имена в истории страны
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Аким района погиб в Атырауской области
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Другое
Экологические требования грубо нарушали крупные предприятия…
Общество , Другое
Глава "СК-Фармации" высказался о сбоях в поставке лекарств
Другое
Тигры могут вернуться в Казахстан в 2025 году
Другое
Трасса Актобе – Кандыагаш станет четырехполосной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]