Фото: Kazpravda.kz
Общество
Прием документов для поступления в 1 класс завершился в Казахстане

В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в 1 класс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Прием документов продолжался 4 месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали около 400 тысяч заявлений.

Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке, отметили в министерстве.

«До начала учебного года остался один месяц. Теперь школы приступят к качественной подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов. Организационных моментов более чем достаточно, и последний месяц лета будет эффективно использован школами. Больше всего первоклашек отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской (80,4%) областях», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Напомним, что процедура приема заявлений была автоматизирована, и родители имели возможность подавать документы как в традиционном, так и в онлайн- формате. 80% заявок было подано в электронном виде.

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