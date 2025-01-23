Приезжайте к нам лечиться!

Медицинский туризм становится неотъемлемой частью медуслуг и социальной составляющей сферы здравоохранения. Для иностранных гостей Казахстан все чаще является точкой притяжения для получения качественной диагностики и лечения заболеваний, потому что у нас есть высококвалифицированные специалисты и современное оборудование.

Принято считать, что благоприятный исход при любом заболевании во многом определяется уровнем знаний и квалификации лечащего врача. Это бесспорно. Но справедливости ради стоит сказать, что молодые кадры бывают ничуть не хуже опытных коллег, а иногда и превосходят их по методам лечения, оригинальным подходам, желанию и возможности трудиться сверх­урочно во благо здоровья пациента.

Безусловно, современные возможности, богатый опыт мэтров медицины, амбициозность молодых кадров не остают­ся незамеченными. По сарафанному радио получатели медуслуг передают положительные отзывы о клинике или отдельно взятом специалисте. В итоге растет количество желаю­щих пройти обследование и лечение в определенной медорганизации или у конкретного врача. Автору этих строк, к примеру, известны имена нескольких казахстанских врачей, на прием к которым пациенты едут не только из соседних областей, но и других государств. Есть медучреждения, где уже ведется лечение иностранцев.

Здесь можно отметить многопрофильный Центр онкологии и хирургии Восточно-Казахстанской области, оснащенный оборудованием и квалифицированным персоналом. На прошедшем в декабре 2024 года выездном брифинге СЦК глава региона Ермек Кошербаев сообщил, что в Турции или Корее, куда предпочитают ездить некоторые наши соотечественники, отдельные процедуры стоят около трех тысяч долларов. В нашей стране цены дешевле, не нужно тратить средства на перелет и проживание. Накануне новогодних праздников при онкоцентре был открыт Центр эндоскопической диагностики для раннего выявления рака. Его появление – новый шаг на пути заботы о здоровье казахстанцев и иностранных пациентов.

Отличная репутация и у медиахолдинга UMC. Его клиники в прошлом году посетили свыше двух тысяч жителей зарубежья. Порядка 140 из них получили стационарные услуги.

– Казахстан выбирают для медицинского туризма по ряду причин. Прежде всего это высокий уровень медобслуживания. В нашей стране по международным стандартам работают современные медцентры и клиники, оснащенные новейшими технологиями. Многие специалисты имеют опыт обучения и практики за рубежом. Девять наших клиник, аккредитованные по международным стандартам JCI, входящие в медицинский холдинг UMC, пользуются наибольшим спросом у иностранных пациентов. Там оказывают сложные медицинские услуги, проводят хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях, операции на сердце, лечение детских недугов. Медицинские туристы прибывают из Турции, Германии, Великобритании, США и даже Австралии. Из стран ближнего зарубежья можно отметить Узбеки­стан, Россию, Таджикистан и Кыргызстан, – информирует руководитель аналитического центра Нацио­нального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой Наталья Юшицина.

Важный плюс медтуризма в Казахстане – стоимость услуг. Она значительно ниже, чем в ряде других стран, и при этом качество лечения на уровне мировых стандартов. Это привлекает к нам пациентов из стран с высокими ценами на медицинские услуги. У нас предлагают широкий спектр разнообразных услуг в области диагностики, лечения, хирургии, косметологии, реабилитации.

– Казахстан обладает живописными природными ландшафтами и благоприят­ным климатом для восстановления здоровья. Многие медучреждения предлагают оздоровительные программы, включая санаторно-курорт­ное лечение. У нас есть удобные транс­портные связи с соседними странами и мировыми центрами, что облегчает путешествие для иностранных пациен­тов. Множество клиник предлагают услуги на нескольких языках, включая русский и английский, – добавляет Наталья Юшицина.

Несколько лет назад Казахстан стал одной из первых среди стран Центральной Азии, в которых заработал центр «Гамма-нож». Технология является золотым стандартом лечения заболеваний центральной нервной системы, его открыли на базе Национального центра нейрохирургии. В Астане и Алматы открыты центры томотерапии и ядерной медицины. Также в Казахстане проводится радиойодтерапия, электрохимиотерапия, позитронно-эмиссионная томографическая диагностики и химиоперфузия.

К примеру, на базе больницы Медицинского центра Управления делами Президента особенно востребованы отделения Check-up, отоларингологии, травматологии, нейрохирургии, фотодинамической терапии, диагностики (МРТ, КТ, УЗИ и другие исследования), реабилитационно-восстановительное лечение. По словам представителей больницы Медцентра УДП, большинство туристов обращаются за помощью к врачам через сайт больницы, приложение WhatsApp или электронную почту департамента медицинского туризма. Увеличивается и число пациентов, приезжающих по рекомендации родственников и врачей на родине.

– Для развития медицинского туризма в больнице запущена программа «Здоровье здесь», в рамках которой иностранные пациенты могут обратиться сюда, получить консультацию отрас­левых экспертов и спланировать свое лечение. Кроме того, им оказывается полная поддержка с начала лечения до возвращения домой. Благодаря проекту в прошлом году госпиталь МВД оказал медицинскую помощь 906 иностранным туристам. Среди них пациенты из стран СНГ: России, Таджикистана и Узбекистана, а также из дальнего зарубежья: США, Китая, Турции, Германии, Англии, Польши, Канады. Наши врачи ежегодно повышают свою профессиональную квалификацию и внедряют в практику последние достижения мировой медицины. Благодаря этому у нас есть возможность принимать пациентов со всего мира, независимо от сложности их заболеваний, и оказывать высококачественные медицинские услуги, – отмечают в Медцентре Управления делами Президента РК.

Медицинский туризм в нашей стране продолжает развиваться. Это связано с растущими инвестициями в здравоохранение, повышением уровня квалификации медперсонала и улучшением качества медицинской инфраструктуры. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего расширения этого рынка и привлечения все большего числа иностранных пациентов. Казахстан имеет все шансы стать важным центром медицинского туризма в Центральной Азии благодаря высокому качеству услуг, доступности и конкурентоспособным ценам.