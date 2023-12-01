Приговор Нурлану Масимову оставлен без изменения

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В апелляции рассмотрено дело бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда

Скриншот с видео Антикоррупционной службы

В августе 2023 года вердиктом присяжных заседателей Нурлан Масимов, Дамир Сиразидимов и Евгений Евкович признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, чем причинили ущерб государству более чем на 423 млн тенге (пункт 2 части 4 статьи 189 УК). Масимова также осудили за получение взятки (часть 4 статьи 366 УК) и умышленное незаконное пересечение государственной границы РК (часть 1 статьи 392 УК), Сиразидимова – за посредничество во взяточничестве (часть 2 статьи 368 УК).

Экс-главе ДП области назначили 10 лет лишения свободы, Сиразидимову – 8 лет, Евковичу – 7 лет заключения.

В апелляционной жалобе осужденные Масимов и Сиразидимов и их защитники просили отменить приговор ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.

Евкович полностью возместил ущерб, поэтому просил изменить приговор и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная инстанция существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, не установила, приговор Масимову и Сиразидимову оставила без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Евковичу приговор изменен в части наказания: с учетом признания вины и полного возмещения ущерба, отсутствия судимости, привлечения к уголовной ответственности впервые, семейного положения и положительных данных о личности к нему применена часть 4 статьи 55 УК, и срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы.

Производство по гражданскому иску департамента полиции Павлодарской области о взыскании ущерба прекращено ввиду его полного возмещения.

Постановление вступило в силу.

#суд #приговор #апелляция #Павлодарская область #Нурлан Масимов

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