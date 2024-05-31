Назначена дата приговора по делу о фальсификации документов Трампом
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Айман Аманжолова
Экс-президента США обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Приговор будет вынесен и оглашен 11 июля в 10:00», - сказал судья Хуан Мерчан.
Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Ему грозит до 136 лет тюрьмы, отмечает информагентство.
Накануне стало известно, что Трамп продал свой самолет из-за судебных расходов.