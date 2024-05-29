Трамп продал свой самолет из-за судебных расходов

В мире, США
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Айман Аманжолова
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За $10 млн его приобрел Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: ria.ru

Бывший американский президент Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее сведениям, речь идет о самолете Cessna Citation X. Трамп часто пользовался им во время предвыборной кампании 2016 года. Его стоимость составляет $10 млн, его приобрел Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения и крупный донор Трампа.

Трамп является фигурантом сразу нескольких судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа сообщало, что он может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг адвокатов.

Как отмечало издание, пока что он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров, а Национальный комитет Республиканской партии отказался оплачивать судебные расходы Трампа. 

Ранее стало известно, что самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды.

 

 

 
#суд #продажа #самолет #Трамп

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