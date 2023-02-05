Приговоренный к смертной казни экс-президент Пакистана Первез Мушарраф умер в больнице

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, передает Кazpravda.kz со ссылкой на interfax.ru .

Фото: russian.rt.com

Мушарраф родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости окончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998-м стал начальником штаба сухопутных войск Пакистана.

Он пришел к власти в Пакистане в результате бескровного военного переворота в 1999 году. Мушарраф сначала стал премьер-министром страны, а должность президента занимал в период с 2001 по 2008 год.

Добровольно ушел в отставку в 2008-м на фоне грозившего ему импичмента.

Несколько лет прожив за границей, Мушарраф предпринял попытку снова вернуться к власти, воспользовавшись выборами в 2013 году, но был задержан и отправлен под домашний арест в связи с уголовными делами о госизмене и убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007-м. В 2016 году Мушаррафу разрешили поехать в ОАЭ для лечения, там он и оставался до сих пор.

В 2019-м Мушарраф был заочно приговорен к смертной казни.