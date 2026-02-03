На третьем заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели вопросы правоприменения новых налоговых норм в отношении лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, в настоящее время на практике возникла правовая неопределенность в подзаконных актах отраслевых государственных органов. В частности, вопросы касаются импорта и розничной реализации через аптечные сети лекарственных средств, входящих в перечни ГОБМП, ОСМС, а также орфанных и социально значимых заболеваний. Отдельно был поднят вопрос формирования предельных цен на лекарства с учетом НДС или без него.

По словам Тимура Жаркенова, при таможенном оформлении импортных лекарственных средств таможенные органы требуют подтверждение целевого назначения по всем лекарственным средствам, входящим в указанные перечни. При этом такое требование является расширительным толкованием действующих правил и не предусмотрено для всех категорий ввозимых лекарств.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Жаныбек Нуржанов пояснил, что обязательными условиями при импорте всех лекарственных средств являются наличие лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность, договоры поставки в рамках ГОБМП/ОСМС для лекарств, поставляемых по госзаказу, а также обязательства поставщика о целевом использовании товаров.

При импорте зарегистрированных лекарственных средств требуется государственная регистрация на территории Республики Казахстан, для незарегистрированных – разрешительный документ Министерства здравоохранения. При этом подтверждение целевого назначения необходимо исключительно при импорте лекарственных субстанций и балк-продуктов, используемых для производства на территории Казахстана.

По итогам обсуждения вопрос был решен на заседании Проектного офиса. В действующие правила будут внесены изменения, а уже в ближайшее время позиция по импорту лекарственных средств будет доведена до территориальных подразделений таможенных органов для применения в работе.

Второй блок вопросов касался освобождения от НДС лекарственных средств для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. В настоящее время аптеки отказываются закупать такие препараты у поставщиков в связи с тем, что поставщики применяют ставки 5% и 16% несмотря на то, что действующие правила предусматривают освобождение от НДС не только при импорте, но и при оптовой и розничной реализации. Данная норма направлена на обеспечение доступности социально значимых лекарств в широкой рознице.

По итогам обсуждения было решено, что Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения совместно с КГД в короткие сроки выработают единую позицию и доведут ее до сведения фармацевтического сообщества.

Отдельно обсужден вопрос утверждения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия – с учетом НДС или без него. При этом отмечено, что налогоплательщик вправе начислять НДС сверх предельной цены, поскольку она является верхним допустимым пределом, а не ценой фактической реализации.

Министерству здравоохранения и КГД поручено в короткие сроки выработать единое решение по данному вопросу и довести его до бизнес-сообщества.

Со стороны КГД также был озвучен ряд дополнительных вопросов, связанных с применением норм по НДС, связанных с сферой здравоохранения. Все они рассмотрены на заседании Проектного офиса и в ближайшее время будут опубликованы на ресурсах КГД для информирования бизнеса.

Отмечено, что за прошедшую неделю в налоговые органы, Министерство национальной экономики и НПП «Атамекен» поступило 16,1 тыс. обращений, что на 3,4 тыс. меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основная часть обращений – около 16 тыс. – поступает по каналам коммуникаций КГД и касается вопросов налогового администрирования.