Архивы в цифровом мире

Около 500 участников из 30 стран объединил в Астане III Международный конгресс архивистов Digital Archive EXPO

фото Игоря Бургандинова

Конгресс стал крупнейшей меж­дународной площадкой для обсуждения будущего архивной отрасли в условиях цифровой транс­формации и развития технологий искусственного интеллекта.

Среди гостей столь представительного форума – руководитель отдела документального наследия ЮНЕСКО Факсон Банда, президент Международного совета архивов Жозе Кирпс, директор Библиотеки и архивов ООН Шарлотта Линдберг Варакаулле, директор по цифровым технологиям и информации Национального архива Великобритании Джон Шеридан, а также руководители и специалисты архив­ных учреждений, ведущие IT-эксперты, ученые и исследователи. Организатором форума выступил Архив Президента РК.

Приветственное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам конгресса зачитал заведующий общим отделом Администрации Президента РК Ербол Адаев. В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил, что архивная отрасль вступает в качественно новый этап развития, связанный с широким внедрением передовых технологий и искусственного интеллекта. III Конгресс архивистов является наглядным свидетельством происходящих преобразований, а проведение форума на площадке Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai имеет особое символическое значение.

«Тема нынешнего форума отражает важнейший этап развития архивного дела в условиях тотальной цифровизации и широкого внедрения технологии искусственного интеллекта. Работа отечественных архивистов тесно связана с инициативами ЮНЕСКО и Международного совета архивов (ICA) по оцифровке документального достоя­ния человечества. Одним из приоритетов объявленного в нашей стране Года цифровизации и искусственного интеллекта является формирование умных архивов. Большую роль в сохранении документального наследия Казахстана также сыграет создаваемый по моему поручению Национальный цифровой архив. Эти начинания всецело соответствуют прогрессивному духу новой Конституции страны, в которой четко закреплено особое значение ценностей культуры, образования, науки, инноваций. Уверен, что содержательная работа конгресса будет способствовать всестороннему развитию архивного дела, подготовке специалистов новой формации, успешной реализации перс­пективных цифровых проектов в этой сфере», – говорится в приветствии Главы государства.

Конгресс проходит один раз в два года при поддержке Международного совета архивов, ООН и ЮНЕСКО. Главные темы форума – вопросы цифровых архивов, применение искусственного интеллекта в работе с документальным наследием, развитие архивных экосистем, обеспечение цифровой сохранности данных, подготовка специалистов новой формации. Все эти темы созвучны приоритетам государственной политики нашей страны в сфере цифровизации. Напомним, что Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность перевода архивных данных в цифровой формат и формирования качественных датасетов для развития технологий ИИ.

– Инициатива проведения конгресса была всецело поддержана Главой государства. Сегодня форум стал крупнейшей диалоговой площадкой региона, объединяющей международное архивное сообщество. Мы видим, что география участников ежегодно расширяется. Если первый конгресс объединил около 200 специалистов из 15 стран, то сегодня – совершенно иной масштаб, – подчеркнула директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Работа III Международного конгресса архивистов продлится до 11 июня. Участников ждут панельные сессии «Digital Archive. Смена парадигмы», «Архивы и AI», «Инновационные экосистемы архивов», «Архивное будущее: новые компетенции и лидерство». В рамках форума состоятся семинар ЮНЕСКО «Искусственный интеллект: последствия для международного реестра «Память мира», заседание экспертного клуба MURAtalks, практические воркшопы, начнет свою работу IX Международная летняя школа молодых архивистов.

Архив Президента РК и Международный совет архивов (ICA) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного сотрудничества в области сохранения, изучения и популяризации документального наследия, а также на укрепление профессионального потенциала архивного сообщества Центральной Азии.

Документ был подписан директором Архива Президента РК Алией Мустафиной и президентом ICA Жозе Кирпс. Меморандум открывает новые возможности для реализации совместных проектов в сферах цифровой трансформации архивов, профессионального образования, научных исследований, международного обмена опытом и внедрения передовых архивных практик.

Со своей стороны президент Международного совета архивов Жозе Кирпс отметила значимость дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и расширения участия архивного сообщества Центральной Азии в международных инициативах.

– Для Международного совета архивов Центральная Азия представляет особый интерес благодаря своему богатому документальному наследию и уникальным архивным коллекциям. Подписание этого меморандума открывает новые возможности для расширения профессионального сотрудничества, укрепления международных связей и более активного участия архивного сообщества региона в глобальных инициативах по сохранению документального наследия, – говорила Жозе Кирпс.

Особое внимание будет уделено поддержке архивных учреждений региона, развитию экспертных сетей, обмену знаниями и созданию новых платформ для профессионального взаимодействия.

Сотрудничество Архива Президента РК с Международным советом архивов последовательно развивается с 2022 года. Именно тогда ICA поддержал инициативу Архива Президента РК по проведению Конгресса архивистов в Астане.

С 2023-го Архив Президента РК является членом этой авторитетной организации. В том же году казахстанская делегация приняла участие в крупнейшем международном Конгрессе ICA в Абу-Даби, а также в 2025-м – в Барселоне.

Новым этапом взаимодействия между учреждениями стал визит президента ICA Жозе Кирпс в Казахстан в 2025 году. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, а подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании закрепил намерения по реализации совместных проектов в области архивного дела, цифровизации, образования и профессионального обмена.

Кроме того, по итогам работы конгресса ожидается выработка практических рекомендаций по дальнейшему развитию архивной отрасли и расширению международного сотрудничества в сфере сохранения историко-документального наследия.