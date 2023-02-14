Применение отечественных научных разработок в экономике расширят в Казахстане

Вопросы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что согласно предвыборной программе главы государства отечественная наука будет ориентирована на новые технологии производства, которые позволят республике стать более конкурентоспособной. Это подразумевает применение казахстанских разработок в реальном секторе экономики и поэтапную трансформацию национальной научной системы.

По его словам, с принятием закона о коммерциализации в 2016, 2017 и 2018 годах Фондом науки проведены три грантовых конкурса, на которые поступило 1 270 заявок. В результате отбора и экспертизы господдержку получили более 150 проектов. Их реализация привела к созданию 140 наукоемких производств, при этом 15 проектов вышли на экспорт, а еще пять достигли продаж на сумму более 1 млрд тенге.

В прошлом году был проведен новый конкурс, на который поступило 152 заявки. На сегодня 72 проекта одобрены к финансированию, заключено 68 договоров с грантополучателями. В разрезе отраслей портфель проектов преимущественно составляют инициативы в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и химической промышленности.

Министр добавил, что сумма финансирования коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности в 2023-2025 годах возросла вдвое. Кроме того, планируется на конкурсной основе выделять средства на развитие научно-технологических парков при вузах.

С докладом по данной теме также выступил генеральный директор Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии Аманкелди Саданов.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что для повышения потенциала и конкурентоспособности отечественной науки ее финансирование из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое.

«В базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых. Выделяются средства на фундаментальные научные исследования. До пяти лет увеличена продолжительность финансирования разрабатываемых научных проектов и программ. Выделяются гранты и стипендии для поддержки молодых ученых, растет активность их публикаций», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в последние годы внесены существенные изменения в законодательство о науке, во взаимодействии со всем научным сообществом реализуется соответствующая концепция развития.

«Общество ждет реальных преобразований в научно-технологической сфере, трансфера научных разработок в реальную экономику. В этой связи необходима большая работа по повышению результативности научных исследований, увеличению их вклада в развитие экономики страны», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что для достижения намеченных целей нужно организовать слаженную работу научных организаций и предприятий, создать активные площадки и механизмы взаимодействия. Кроме того, требуется увеличить долю опытно-конструкторских работ в перспективных научных направлениях: атомная и водородная энергетика, цифровые технологии, искусственный интеллект, биотехнология, биобезопасность, нейронаука.

«Для повышения инвестиционной привлекательности науки следует ускорить проработку с Парламентом введения дополнительных преференций для частных инвестиций. Требует дальнейшего пересмотра законодательная база этой сферы», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение глава Правительства отметил необходимость разработать и в июне внести в Парламент новый законопроект «О науке и технологической политике», актуализировать действующую Концепцию развития науки с учетом новых механизмов коммерциализации результатов научных исследований, а также совместно с палатой «Атамекен» организовать работу по формированию специализированных инжиниринговых центров и технологических парков при ведущих университетах и крупных предприятиях страны.

«Именно эффективное взаимодействие научных институтов, университетов и производства даст положительный импульс развитию науки и внедрению новых научных разработок», – подчеркнул Алихан Смаилов.