"Примерь профессию полицейского!": фотозону открыли в Шымкенте

Общество
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Организаторы убеждены, что подобные проекты помогают воспитывать у подрастающего поколения правильные ориентиры и уважение к представителям закона, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте стартовал социальный проект ко Дню защиты детей, сообщает Polisia.kz.

В честь Дня защиты детей, 33-летия казахстанской полиции и в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" департамент полиции города Шымкент запустил социально-просветительский проект — "Примерь профессию полицейского!"

Цель инициативы — с раннего возраста формировать у детей уважение к закону, правопорядку и пробуждать интерес к профессии полицейского. Проект представляет собой интерактивную фотозону, установленную на Арбате — одном из самых популярных общественных мест города.

Конструкция выполнена в виде силуэтов сотрудников полиции, куда дети могут вставить лица и сфотографироваться, словно они — настоящие защитники правопорядка. Это не только возможность сделать яркий снимок на память, но и повод задуматься о важности профессии, роли закона и ответственности перед обществом.

Организаторы убеждены, что подобные проекты помогают воспитывать у подрастающего поколения правильные ориентиры и уважение к представителям закона.

Фотозона будет работать на Арбате весь июнь.

#полиция #Шымкент #акция

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