Принят комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2026-2028 годы

Общество
223

Документ сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД

Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы — это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов. Документ охватывает весь цикл противодействия наркоугрозам — от профилактики и раннего выявления до оперативного реагирования, цифровизации и международного сотрудничества.

Во исполнение поручений Главы государства, данных на IV заседании Национального курултая в марте текущего года, Министерством внутренних дел во взаимодействии с государственными и местными исполнительными органами разработан и утверждён Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026–2028 годы (Постановление Правительства №1117 от 19 декабря 2025 года).

Документ сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, предложений депутатов Парламента, государственных органов, а также результатов системного межведомственного взаимодействия.

Комплексный план охватывает ключевые направления государственной антинаркотической политики — мониторинг наркоситуации, профилактику, пресечение наркопреступлений, совершенствование законодательства, внедрение цифровых решений и развитие международного сотрудничества.

Особый акцент сделан на использовании современных технологий. Планом предусмотрено внедрение искусственного интеллекта в аналитической и оперативной деятельности, закуп беспилотных летательных аппаратов с газоанализаторами и спектральными камерами, оснащение органов внутренних дел и национальной безопасности средствами индивидуальной химической защиты и нейтрализации, цифровизация камер хранения вещественных доказательств, а также формирование баз цифровых следов.

Отдельный блок мероприятий направлен на совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, предусмотрены поправки в части оснований и порядка проведения наркоскрининга, параллельных финансовых расследований, регулирования криптовалют, противодействия спайкингу, а также выработка механизмов поощрения граждан за содействие правоохранительным органам в выявлении наркопреступлений.

Программный документ включает 7 разделов, 106 пунктов и 30 подпунктов. В ходе разработки Комплексный план рассматривался на различных межведомственных и экспертных площадках, в том числе на заседаниях Республиканского штаба при Премьер-Министре Республики Казахстан, Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, Совета по профилактике наркоправонарушений при МВД, а также с использованием потенциала профильных международных организаций.

По итогам реализации Комплексного плана ожидается снижение уровня наркотизации общества и подростковой наркопреступности, сокращение доступности наркотиков и противоправного контента, увеличение объемов изъятия наркотических средств, количества ликвидированных наркоканалов и организованных преступных групп, а также внедрение рейтинга акиматов по оценке эффективности их антинаркотической деятельности.

Финансирование мероприятий предусмотрено на трехлетний период за счёт средств республиканского и местных бюджетов.

Напомним, что реализация действующего Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023–2025 годы уже дала ощутимые результаты.

Так, актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, которые пополнены 31 новым видом. В три раза увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков — с 382 кг до 1,2 тонны. За счёт оснащения органов судебной экспертизы 41 современным оборудованием сроки производства экспертиз сокращены с одного месяца до одних суток. Кроме того, с применением информационной системы «Кибернадзор» почти в четыре раза увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента — с 2,6 тыс. до 9,2 тыс.

#наркобизнес #наркотики #комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом

Популярное

Все
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Труд – это шанс на новую жизнь
Зимнее настроение
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
С учетом потребностей рынка труда
Для повышения качества первичной помощи
Три оси – одна проблема
Водопровод – за счет возвращенных активов
В объективе – снежный барс
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Первородная природа пространства
Новоселье под Новый год
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
Место работы – небо
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

В Астане рассмотрены приоритеты комплексного развития социа…
Награды нашли самых достойных
Получателей АСП стало меньше
Почти половина представителей МСБ региона – женщины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]