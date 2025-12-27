Фото: МВД

Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы — это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов. Документ охватывает весь цикл противодействия наркоугрозам — от профилактики и раннего выявления до оперативного реагирования, цифровизации и международного сотрудничества.

Во исполнение поручений Главы государства, данных на IV заседании Национального курултая в марте текущего года, Министерством внутренних дел во взаимодействии с государственными и местными исполнительными органами разработан и утверждён Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026–2028 годы (Постановление Правительства №1117 от 19 декабря 2025 года).

Документ сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, предложений депутатов Парламента, государственных органов, а также результатов системного межведомственного взаимодействия.

Комплексный план охватывает ключевые направления государственной антинаркотической политики — мониторинг наркоситуации, профилактику, пресечение наркопреступлений, совершенствование законодательства, внедрение цифровых решений и развитие международного сотрудничества.

Особый акцент сделан на использовании современных технологий. Планом предусмотрено внедрение искусственного интеллекта в аналитической и оперативной деятельности, закуп беспилотных летательных аппаратов с газоанализаторами и спектральными камерами, оснащение органов внутренних дел и национальной безопасности средствами индивидуальной химической защиты и нейтрализации, цифровизация камер хранения вещественных доказательств, а также формирование баз цифровых следов.

Отдельный блок мероприятий направлен на совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, предусмотрены поправки в части оснований и порядка проведения наркоскрининга, параллельных финансовых расследований, регулирования криптовалют, противодействия спайкингу, а также выработка механизмов поощрения граждан за содействие правоохранительным органам в выявлении наркопреступлений.

Программный документ включает 7 разделов, 106 пунктов и 30 подпунктов. В ходе разработки Комплексный план рассматривался на различных межведомственных и экспертных площадках, в том числе на заседаниях Республиканского штаба при Премьер-Министре Республики Казахстан, Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, Совета по профилактике наркоправонарушений при МВД, а также с использованием потенциала профильных международных организаций.

По итогам реализации Комплексного плана ожидается снижение уровня наркотизации общества и подростковой наркопреступности, сокращение доступности наркотиков и противоправного контента, увеличение объемов изъятия наркотических средств, количества ликвидированных наркоканалов и организованных преступных групп, а также внедрение рейтинга акиматов по оценке эффективности их антинаркотической деятельности.

Финансирование мероприятий предусмотрено на трехлетний период за счёт средств республиканского и местных бюджетов.

Напомним, что реализация действующего Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023–2025 годы уже дала ощутимые результаты.

Так, актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, которые пополнены 31 новым видом. В три раза увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков — с 382 кг до 1,2 тонны. За счёт оснащения органов судебной экспертизы 41 современным оборудованием сроки производства экспертиз сокращены с одного месяца до одних суток. Кроме того, с применением информационной системы «Кибернадзор» почти в четыре раза увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента — с 2,6 тыс. до 9,2 тыс.