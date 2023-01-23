Принять меры по предотвращению суицидальных проявлений и коррупции поручил руководству Нацгвардии глава МВД

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20 января в столичной бригаде Национальной гвардии РК завершились трехдневные учебно-методические сборы командного состава войск. В рамках мероприятия прошло очередное заседание военного совета под председательством министра внутренних дел генерал-полковника полиции Марата Ахметжанова, где были подведены итоги 2022 года.

Пресс-служба Национальной гвардии РК

В работе заседания принял участие заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, а также генералы и офицеры главного командования, командующие региональными командованиями и начальник академии, командиры воинских частей и их заместители по воспитательной и социально-правовой работе, начальники военной полиции и представители взаимодействующих структур.

На мероприятии были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск за прошедший год и рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования и развития Национальной гвардии в свете новых требований президента – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК.

Выступая перед участниками, глава правоохранительного ведомства Марат Ахметжанов поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию организации служебно-боевой деятельности частей и подразделений, укреплению кадров, поддержанию воинской дисциплины и правопорядка.

«При обострении оперативной обстановки необходимо обеспечить постоянную боевую готовность, координацию взаимодействия департаментов полиции с другими правоохранительными органами. Следует продолжить работу по совершенствованию оперативной подготовки личного состава и внедрения в практику эффективных форм и методов обучения войск. Необходимо обеспечить готовность сил и средств к оперативному применению при возникновении кризисных ситуаций», – подчеркнул генерал-полковник полиции Марат Ахметжанов.

Кроме того, министр обратил особое внимание на обеспечение высокой боевой готовности, морально-психологическое состояние военнослужащих, организованность и воинскую дисциплину личного состава, а также меры по предотвращению суицидальных проявлений и коррупции в воинской среде.

В ходе заседания были заслушаны должностные лица региональных командований и воинских частей, в вверенных подразделениях которых были выявлены серьезные недостатки.

В своем выступлении Еркин Ботаканов отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается значительный рост оперативного применения Национальной гвардии. При этом подразделения войск совместно с взаимодействующими органами проявляют профессионализм и продолжают в настоящее время выполнять поставленные задачи по охране общественного порядка и безопасности. В целом все служебно-боевые задачи, возложенные законом на Национальную гвардию, выполнены в полном объеме.

Особое внимание в ходе заседания военного совета было уделено вопросам обучения и воспитания личного состава, боевой выучке и слаживанию подразделений, профессиональным действиям в условиях чрезвычайных и кризисных ситуации.

В завершении работы военного совета состоялось торжественное награждение победителей боевого состязания за 2022 год. По результатам боевого состязания в войсках подготовлены 21 отличная рота и 113 отличных взводов, свыше 4,5 тысяч военнослужащих стали отличниками боевой подготовки. Наиболее высокие результаты в боевом состязании показали военнослужащие воинских частей 5518, 5514, 6698, 6679, 5547, 6655, 3502, Академии Национальной гвардии и подразделений специального назначения воинских частей 5518, 6637.

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