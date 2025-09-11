Рост объемов инвестиций, создание новых предприя­тий в обрабатывающем секторе и внедрение цифровых решений в различные сферы – вот основные ориентиры развития для Карагандинской области. Эти приоритеты определены в рамках достижения целей и реализации задач, поставленных Главой государства в очередном Послании народу Казахстана.

О том, как будет вестись работа по этим направлениям, говорили участники встречи, посвященной обсуждению программного выступления Президента. Участие в мероприя­тии приняли госслужащие, депутаты, предприниматели, члены общественных советов, представители политических партий и АНК.

– Наш регион должен стать лабораторией будущего Казахстана, – подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. – Здесь должны пересекаться традиционное производство и новые технологии, тяжелая промышленность и искусственный интеллект. Только тогда наша активность и инициативность будут влиять не только на развитие области, но и на динамику роста всей страны.

Карагандинский регион – индустриальный центр страны с развитой инфраструктурой и высоким кадровым потенциа­лом. Учитывая это, решено сделать ставку на активизацию работы по привлечению инвестиций и диверсификацию экономики с акцентом на развитие предприятий обрабатывающего сектора.

– В прошлом году в экономику региона было привлечено инвестиций на сумму 1,4 триллиона тенге, в нынешнем планируем привлечь не менее 1,5 триллиона тенге, – сообщил заместитель акима области Ермек Алпысов. – Порядка 50 процентов из них будут направлены в промышленный сектор, являющийся стратегически важным звеном экономики. Отмечу, что для эффективного взаимодействия с бизнесом у нас функционирует инвестиционный штаб, где рассматриваются и решаются проблемы предпринимателей. Действует центр обслуживания инвесторов, работающий по принципу одного окна. За каждым инвестором закреплен куратор, который сопровождает его на всех этапах – от получения документации на строительство до подготовки инвестиционного контракта.

Заместитель акима отметил, что в регионе сформирован пул из 120 перспективных инвестиционных проектов на сумму около 4,5 трлн тенге, причем 67 из них – в обрабатывающем и добывающем секторах. Их реализация позволит создать более 20 тыс. новых рабочих мест и повысить благосостояние населения.

До конца 2025 года в Карагандинской области планируется запустить 29 инвестпроектов. В частности, будет введен в строй простаивающий завод по выпус­ку металлургического кремния, запущено производство кремниевых сплавов, стальных прямошовных труб и алюминиевых радиаторов.

– За семь месяцев этого года в регионе выпущено продукции на 2,7 триллиона тенге – с ростом на 7,3 процента, – продолжил Ермек Алпысов. – Драйвером диверсификации экономики региона стало развитие машиностроения, производства резиновых и пластмассовых изделий. Мы продолжаем развивать машиностроительный кластер в городе Сарани за счет запуска проекта по сборке грузовиков Howo и производства компонентов для бытовой техники. Кроме того, ведем переговоры по дислокации заводов крупноузловой сборки автомобилей и переработки меди для автомобильных аккумуляторов.

Флагманом экономики региона выступает горнодобывающая отрасль, поэтому особое внимание уделяется инвестиционным планам АО «Qarmet». В ближайшие пять лет компания вложит в модернизацию производства 1,6 трлн тенге. В частности, на Карметкомбинате уже началось строительство двух коксовых батарей. Другой перспективный проект – монтаж нового листопрокатного комплекса, который позволит увеличить объемы производства стали и расширить сортамент.

– Одна из наших приоритетных задач – удовлетворение внут­реннего спроса, – сказал управляющий директор АО «Qarmet» Ербол Исмаилов. – Из нашей стали уже производят автобусы на заводе в городе Сарани. Теперь у нас в планах – наладить выпуск новых марок стали, которые будут использоваться для производства автомобилей.

В области также активно внедря­ются цифровые решения. В частности, действует система автоматического сбора данных и анализа цен на социально значимые продовольственные товары. Искусственный интеллект обрабатывает информацию с сайтов торговых сетей, собирая ее в оперативные сводки и отчеты. Это позволяет властям реагировать на ценовые колебания и проводить углубленный анализ ситуации на потребительском рынке.

– В Караганде успешно функ­ционирует интеллектуальная система управления дорожным движением, – рассказал об еще одном смарт-проекте руководитель управления информатизации, оказания гос­услуг и архивов Константин Ильницкий. – Она позволяет администрировать работу светофоров как в ручном, так и в автоматическом режимах. В случае накоп­ления на перекрестке определенного количества машин система принимает решение о переключении сигнала светофора, обеспечивая пропуск транспортных средств.

Первый заместитель акима области Азамат Тайжанов в свою очередь рассказал о модернизации объектов ЖХК и транспорт­ной инфраструктуры. Его коллега Руслан Кенжебеков сделал акцент на планах по созданию в регионе агротехнологического хаба – он должен стать центром, в котором будут сосредоточены передовые научные разработки, образовательные программы и бизнес-платформы.

Завершая встречу, аким региона Ермаганбет Булекпаев отметил необходимость реализации стратегических планов, обозначенных в Послании Главы государства, и дал соответствующие поручения. Так, в ближайшее время предстоит определить свободные ниши для осуществления новых проектов в обрабатывающем секторе, разработать предложения по развитию социально-предпринимательских корпораций, активизировать работу по модернизации и цифровизации крупных предприятий.