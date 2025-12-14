Однако долгое время основным вопросом для сабалаковцев было именно подключение села к природному газу. Для удовлетворения пот­ребностей населения глава региона Нурлыбек Налибаев дал поручение соответствующей отрасли. В итоге за счет спонсорских средств была разработана проектно-сметная документация на 53 млн тенге.

– На реализацию проекта по газификации Сабалака из республиканского и областного бюджетов было выделено 3 миллиарда 200 миллионов тенге, – сообщил заместитель акима города Кызылорды Арнур Нурмаганбетов. – Подрядная организация ТОО «Сырэнергогазстрой» провела газоснабжение в три этапа – проложила около 105 километров газопроводов, установила два типа газового оборудования – один газорегуляторный и пять шкафных газорегуляторных пунктов. В настоящее время завершены проверочные и приемочные работы со стороны эксплуа­тирующих учреждений, населенный пункт подключен к газовой сети высокого давления. До конца года 1 670 абонентов Сабалака получат доступ к голубому топливу.