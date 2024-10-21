Присяжный заседатель был признан виновным судом в Мангистауской области

В отношении него был составлен протокол по адмстатье «Неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя»
Присяжный не явился на рассмотрение уголовного дела по особо тяжким преступлениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Мангистауской области
Судом установлено, что по неизвестным суду причинам, член коллегии присяжных заседателей С. не явился на судебное заседание, тем самым нарушил требования закона Республики Казахстан о присяжных заседателях.
Вина С. доказана признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами собранными по делу.
В санкции ст. 655 КоАП РК предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП.
«Суд, при назначении наказания С. учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, признание им своей вины и чистосердечное раскаяние, отягчающие ответственность обстоятельства не установлены. Он был признан виновным по ст.655 КоАП и ему назначено административное наказание в виде предупреждения» - заключили в суде.