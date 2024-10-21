Присяжный заседатель был признан виновным судом в Мангистауской области

В отношении него был составлен протокол по адмстатье «Неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя»

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Присяжный не явился на рассмотрение уголовного дела по особо тяжким преступлениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Мангистауской области

Судом установлено, что по неизвестным суду причинам, член коллегии присяжных заседателей С. не явился на судебное заседание, тем самым нарушил требования закона Республики Казахстан о присяжных заседателях.

Вина С. доказана признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами собранными по делу.

В санкции ст. 655 КоАП РК предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП.