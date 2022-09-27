Приток иностранцев в Казахстан: в МВД обратились к сдающим жилье в аренду

Миграционная служба Министерства внутренних дел Казахстана напоминает, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«Уважаемые казахстанцы! Владельцы гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений, обращаюсь к вам! Комитет миграционной службы МВД призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства. Разъясняем, что согласно пункту 9 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правительства РК №148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах», – обратился и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

Это уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранца. Иначе принимающее в Казахстане физическое либо юридическое лицо привлекут к ответственности по статье 518 Кодекса об административных правонарушениях. Для юрлиц это штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении – до 100 МРП – 306 тысяч тенге. Для физлиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в 91 890 тенге.

Спикер напомнил, что уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами.

Первый – физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта.

Второй – уведомления о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.

«Третий самый легкий способ – это скачать в App Store или Play Market приложение E-Qonaq. А уведомление подается буквально в 2 шага. Даже есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени.

Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан», – отметил Аталыков.