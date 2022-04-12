Было бы желание
Народ уважает, а чиновники прислушиваются к рекомендациям – так говорят о работе общественного совета в самом северном городе Казахстана.
Андрей Кратенко, Петропавловск
В качестве примера общественники вспоминают о том, как было учтено более 20 замечаний по Генеральному плану развития города. Ставились и решались вопросы по работе автоЦОНа и пересечению границы с РФ. А еще задолго до обрушения трубы на ТЭЦ-2 общественники били тревогу в связи с тем, что инвестиционные программы не выполняются, а ремонт делается некачественный и неполноценный. Реагируя на мнение членов общественного совета, аким отменил передачу лучших детских садов с бюджетного финансирования в доверительное управление частным структурам.
– Власть прислушивается к нам, – считает один из самых активных общественников Петропавловска юрист Павел Афанасьев. – Мы намеренно делали все так, чтобы наша работа была на виду.