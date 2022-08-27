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"Прижми меня крепче": Бритни Спирс выпустила первую песню после 6-летнего молчания

Американская поп-певица Бритни Спирс выпустила свой первый сингл с тех пор, как ее освободили из-под надзора опекунов, контролировавших практически все аспекты ее жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Исполненная дуэтом с Элтоном Джоном композиция Hold Me Closer ("Прижми меня крепче") появилась на стриминговых платформах, ознаменовав возвращение Спирс к музыке после шестилетнего перерыва.

"Чертовски круто, что я пою с одним из самых признанных мужчин-исполнителей нашего времени, - сказала она перед релизом. - Я немного ошеломлена… Это очень важно для меня!"

В песне соединены три классических хита Элтона Джона - Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart, они звучат поверх свежего летнего клубного бита.

"Спирс и сэр Элтон поют в унисон на протяжении всего трека, их голоса утопают в эхо, что затрудняет оценку того, как изменился голос Спирс с тех пор, как мы в последний раз слышали ее пение. Тем не менее, она позволила себе несколько импровизаций, в том числе фирменное "детское" звучание в середине трека, что говорит о том, что ее вокал повзрослел и стал глубже за последние 6 лет.

С точки зрения звучания, Hold Me Closer сделан из той же ткани, что и Cold Heart, дуэт с Дуа Липа, который в прошлом году вернул Элтона Джона на первую строчку мировых хит-парадов. Эта формула сработала безотказно для радио и стриминга и помогла представить хиты патриарха поп-музыки молодому поколению. Поэтому неудивительно, что и в этом сингле он пытается воссоздать магию, объединяющую звезд двух разных музыкальных эпох и ностальгические мелодии поверх ретушированного ритма диско", - отмечает Bbc.com.

"Она пела фантастически. Все говорили, что вряд ли она снова сможет петь, но она была великолепна, когда начинала, поэтому я уверен, что она может. И она это сделала, я был в восторге от того, что она сделала. Я очень рад возможности поработать с Бритни Спирс. Она действительно культовая певица, одна из величайших поп-звезд всех времен, и в этом альбоме она звучит потрясающе. Я очень люблю ее, и рад тому, что мы создали вместе", - сказал Элтон Джон в интервью газете Guardian.

В ноябре прошлого года суд освободил Спирс от опекунов, которые контролировали почти все аспекты ее жизни в течение 13 лет. Звезда смогла снова сама распоряжаться своими финансами, карьерой и личной жизнью без необходимости платить команде профессионалов и юристов за надзор за ее делами.

 

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