Качество подготовки медицинских кадров проверят в Казахстане

Аттестация преподавателей медвузов пройдет впервые за 7 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой МЗ РК

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Минздрав проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медвузов.

Сегодня в Астане в ходе заседания коллегии ведомства отмечено, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходим анализ текущего состояния.

Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медицинского образования и научной деятельности.

Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.

Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медобразования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения.