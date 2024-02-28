«Проблем допускать нельзя» – Бектенов проверил работу систем жизнеобеспечения Астаны

Правительство
90
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил премьер, инженерная инфраструктура всегда должна развиваться с опережением

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов объехал ряд инфраструктурных, социальных и культурных объектов Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава Кабмина ознакомился с работой новой насосно-фильтровальной станции №3 в жилом массиве «Интернациональный» мощностью 105 тыс. м3/сутки. Ее запуск позволил полностью покрыть потребности столицы в питьевой воде.

- В прошлом году были проблемы с водой. По поручению главы государства были приняты меры и обеспечен запас мощности до 2027 года. Инженерная инфраструктура всегда должна развиваться с опережением. Проблем допускать нельзя, — сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, начата разработка проектов строительства водовода протяженностью 200 км напрямую из канала имени Каныша Сатпаева и насосно-фильтровальной станции №4 мощностью 210 тыс. м3/сутки. Это покроет потребности столицы до 2035 года.

Здесь же премьера проинформировали о развитии других систем жизнеобеспечения Астаны. Так, при поддержке правительства завершено строительство ряда новых объектов. На сегодня тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» мощностью 1100 Гкал/час.

В целом суммарная располагаемая мощность энергоисточников Астаны находится на уровне свыше 3,7 тыс. Гкал/час. Максимальное потребление города в текущем отопительном сезоне составило порядка 3 тыс. Гкал/час. Таким образом профицит достигает почти 700 Гкал/час, что позволяет покрыть потребности города до 2027 года.

При этом в 2024 году планируется полностью завершить вторую очередь ГТС «Туран», первый этап ГТС «Тельмана» и угольную часть ТЭЦ-3, начать расширение ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить запас по теплу до 2035 года.

Продолжается также работа по газификации столицы. На сегодня доступом к газу обеспечено более 12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах, функционируют две автоматизированные газораспределительные станции мощностью 460 тыс. м3/час. При этом, учитывая запуск новых энергоисточников и рост потребления, в этом году планируется начать строительство новой АГРС-3 мощностью 350 тыс. м3/час со сроком завершения в 2025 году.

Наряду с этим главу правительства проинформировали о работе по укреплению систем электроснабжения и водоснабжения столицы, планах реконструкции автодорог и модернизации ливневой канализации.

Олжас Бектенов также ознакомился с ходом строительства комфортной школы на 2 тыс. мест по улице Толе би. Ее открытие намечено на август текущего года.

Национальный проект «Комфортная школа» реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По республике в 2024-2025 годах планируется ввести 369 комфортных школ на 740 тыс. ученических мест, из них в этом году – 217 школ. Их строительство осуществляется по единому стандарту. При этом 163 школы будут возведены в сельской местности.

Олжас Бектенов подчеркнул важность активного использования в данных работах строительных материалов и мебели отечественного производства.

Премьер-министр также проинспектировал ход ремонтных работ на территории Дворца Независимости и ипподрома «Казанат», которые будут задействованы во время проведения мероприятий по линии ШОС и Всемирных игр кочевников.

#Астана #проверка #Бектенов #премьер #объекты

Популярное

Все
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Дороги и нивы Владимира Балашова
Портрет казахстанского волонтёра
Виновата стихия?
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Мама оказалась в тренде
Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео
Утвержден список ТОП-20 туристических направлений
Живая легенда
Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
Более 20 случаев незаконного ввоза пшеницы из России предотвратили в РК
Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане
11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
О точечной застройке и лазейках в законе
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Бектенов поддержал критику предпринимателей в адрес «Самрук…
Правительство утвердило Комплексный план развития Астанинск…
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Проблемные вопросы сахарной отрасли обсудили в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]