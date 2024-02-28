«Проблем допускать нельзя» – Бектенов проверил работу систем жизнеобеспечения Астаны

Как отметил премьер, инженерная инфраструктура всегда должна развиваться с опережением

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов объехал ряд инфраструктурных, социальных и культурных объектов Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава Кабмина ознакомился с работой новой насосно-фильтровальной станции №3 в жилом массиве «Интернациональный» мощностью 105 тыс. м3/сутки. Ее запуск позволил полностью покрыть потребности столицы в питьевой воде.

- В прошлом году были проблемы с водой. По поручению главы государства были приняты меры и обеспечен запас мощности до 2027 года. Инженерная инфраструктура всегда должна развиваться с опережением. Проблем допускать нельзя, — сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, начата разработка проектов строительства водовода протяженностью 200 км напрямую из канала имени Каныша Сатпаева и насосно-фильтровальной станции №4 мощностью 210 тыс. м3/сутки. Это покроет потребности столицы до 2035 года.

Здесь же премьера проинформировали о развитии других систем жизнеобеспечения Астаны. Так, при поддержке правительства завершено строительство ряда новых объектов. На сегодня тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» мощностью 1100 Гкал/час.

В целом суммарная располагаемая мощность энергоисточников Астаны находится на уровне свыше 3,7 тыс. Гкал/час. Максимальное потребление города в текущем отопительном сезоне составило порядка 3 тыс. Гкал/час. Таким образом профицит достигает почти 700 Гкал/час, что позволяет покрыть потребности города до 2027 года.

При этом в 2024 году планируется полностью завершить вторую очередь ГТС «Туран», первый этап ГТС «Тельмана» и угольную часть ТЭЦ-3, начать расширение ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить запас по теплу до 2035 года.

Продолжается также работа по газификации столицы. На сегодня доступом к газу обеспечено более 12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах, функционируют две автоматизированные газораспределительные станции мощностью 460 тыс. м3/час. При этом, учитывая запуск новых энергоисточников и рост потребления, в этом году планируется начать строительство новой АГРС-3 мощностью 350 тыс. м3/час со сроком завершения в 2025 году.

Наряду с этим главу правительства проинформировали о работе по укреплению систем электроснабжения и водоснабжения столицы, планах реконструкции автодорог и модернизации ливневой канализации.

Олжас Бектенов также ознакомился с ходом строительства комфортной школы на 2 тыс. мест по улице Толе би. Ее открытие намечено на август текущего года.

Национальный проект «Комфортная школа» реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По республике в 2024-2025 годах планируется ввести 369 комфортных школ на 740 тыс. ученических мест, из них в этом году – 217 школ. Их строительство осуществляется по единому стандарту. При этом 163 школы будут возведены в сельской местности.

Олжас Бектенов подчеркнул важность активного использования в данных работах строительных материалов и мебели отечественного производства.

Премьер-министр также проинспектировал ход ремонтных работ на территории Дворца Независимости и ипподрома «Казанат», которые будут задействованы во время проведения мероприятий по линии ШОС и Всемирных игр кочевников.