Проблему неэффективности господдержки МСБ озвучила депутат Сената

Сенат
6
Дана Аменова
корреспондент

Ляззат Рысбекова напомнила, что в настоящее время действуют порядка 106 мер господдержки

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казахстане действуют 106 различных мер господдержки малого и среднего бизнеса, однако их эффективность остается под вопросом. В своем депутатском запросе сенатор Ляззат Рысбекова рассказала, что система оказания поддержки слишком разветвлена.

«В настоящее время действуют порядка 106 мер государственной поддержки, из них 62 - финансовые и 44 нефинансовые меры. Администрированием мер государственной поддержки занимаются 9 центральных государственных органов и 29 операторов. Каждый государственной орган в рамках своей компетенции оказывает государственную поддержку бизнесу, однако общая координация в данном вопросе отсутствует. Никто из госорганов не владеет полной информацией о механизме и условиях предоставления мер господдержки по всем сферам. Разобщенная информация из различных источников затрудняет проведение оценки их эффектности», – отметила сенатор.

По словам депутата, из-за несогласованности между госорганами финансовые ресурсы распределяются неэффективно. Так, на поддержку субъектов внутренней торговли в 2025 году запланировано 5,3 млрд тенге, однако возникает вопрос о целесообразности таких мер в условиях жесткой конкуренции.

Кроме того, правительство до сих пор не провело полноценную оценку эффективности финансовых мер поддержки, хотя необходимость анализа поднималась еще в 2023 году. Без четкого понимания результатов реализованных программ сложно говорить об их реальной пользе для бизнеса, отметила сенатор.

«Необходимо определить министерство национальной экономики, как профильный госорган, ответственный за межведомственную координацию и определение единой госполитики по мерам господдержки МСБ. Вся информация касательно оказания государственной поддержки бизнеса должна сосредоточиться в едином центре, который впоследствии будет осуществлять мониторинг, анализ, оценку их эффективности. И на этой основе правительством должны приниматься взвешенные решения о целесообразности оказания тех или иных мер поддержки. Стоит отметить, что для среднего бизнеса в нашей стране практически отсутствуют меры господдержки», – заявила сенатор Рысбекова.

Также она добавила, что в целом господдержка МСБ должна быть направлена на создание благоприятных условий и, таким образом, увеличение естественной активности предпринимательской инициативы в стране.  И тогда бизнес и будет укрупняться, переходя из категории малого в средний, без необходимости дробления. 

#депутат #МСБ #господдержка #запрос #сенатор

Популярное

Все
Расстались с миллионами
Как город лечить будем?
Зоозащитники бьют тревогу
Игры номадов
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Опасайтесь пирамид!
Помогать по зову сердца
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Ода бессмертной любви
Из «зоны» доступа
Большой и светлой дороги!
Установлен безвизовый режим
120 семей справили новоселье в Ленгере
Весна подарит вдохновение
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Психологической помощи нужны четкие критерии
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Число заказчиков растет
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Сенатор Жексенбай обеспокоена проблемой сохранения породы к…
Сенатор предложил создать в Казахстане центр по разработке …
Бюрократия блокирует развитие образования – сенатор Асанова
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии корруп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]