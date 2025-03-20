Проблему неэффективности господдержки МСБ озвучила депутат Сената

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казахстане действуют 106 различных мер господдержки малого и среднего бизнеса, однако их эффективность остается под вопросом. В своем депутатском запросе сенатор Ляззат Рысбекова рассказала, что система оказания поддержки слишком разветвлена.

«В настоящее время действуют порядка 106 мер государственной поддержки, из них 62 - финансовые и 44 нефинансовые меры. Администрированием мер государственной поддержки занимаются 9 центральных государственных органов и 29 операторов. Каждый государственной орган в рамках своей компетенции оказывает государственную поддержку бизнесу, однако общая координация в данном вопросе отсутствует. Никто из госорганов не владеет полной информацией о механизме и условиях предоставления мер господдержки по всем сферам. Разобщенная информация из различных источников затрудняет проведение оценки их эффектности», – отметила сенатор.

По словам депутата, из-за несогласованности между госорганами финансовые ресурсы распределяются неэффективно. Так, на поддержку субъектов внутренней торговли в 2025 году запланировано 5,3 млрд тенге, однако возникает вопрос о целесообразности таких мер в условиях жесткой конкуренции.

Кроме того, правительство до сих пор не провело полноценную оценку эффективности финансовых мер поддержки, хотя необходимость анализа поднималась еще в 2023 году. Без четкого понимания результатов реализованных программ сложно говорить об их реальной пользе для бизнеса, отметила сенатор.

«Необходимо определить министерство национальной экономики, как профильный госорган, ответственный за межведомственную координацию и определение единой госполитики по мерам господдержки МСБ. Вся информация касательно оказания государственной поддержки бизнеса должна сосредоточиться в едином центре, который впоследствии будет осуществлять мониторинг, анализ, оценку их эффективности. И на этой основе правительством должны приниматься взвешенные решения о целесообразности оказания тех или иных мер поддержки. Стоит отметить, что для среднего бизнеса в нашей стране практически отсутствуют меры господдержки», – заявила сенатор Рысбекова.

Также она добавила, что в целом господдержка МСБ должна быть направлена на создание благоприятных условий и, таким образом, увеличение естественной активности предпринимательской инициативы в стране. И тогда бизнес и будет укрупняться, переходя из категории малого в средний, без необходимости дробления.