Прочные основы безопасности и развития страны

Закон стал вторым законодательным актом после Декларации о государственном суверенитете, фактически оформив юридический статус республики как суверенного государства.

Как и сейчас, 33 года назад 16 декаб­ря выпало на понедельник. Депутаты Верховного совета Республики Казахстан даже не стали уходить на выходные, чтобы в кратчайшие сроки завершить подготовку судьбоносного для страны документа. Тщательно обсуж­далась каждая статья законопроекта, порой возникали нелегкие вопросы, высказывались противоположные мнения и предложения. Наконец, 16 декабря в 18 часов 14 минут большинством голосов народных избранников закон был принят. А уже в 18 часов 44 минуты Турция первой признала независимость нашего молодого государства, за ней последовала Румыния, а затем и все международное сообщество.

Теперь суверенному Казахстану предстояло наполнить свою независимость реальным содержанием. И одним из первых фундаментальных шагов на этом трудном пути стало международно-правовое оформление государственной границы по всему ее периметру.

В связи с этим Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего» написал: «Стоит вспомнить, что, когда мы начали заниматься решением вопроса по госгранице, некоторые политики и общественные деятели призывали не спешить с этим: дескать, по таким вопросам можно и потом договориться. Однако мы немедля приступили к переговорам и закреплению достигнутых договоренностей. Время показало правильность такого подхода. В результате, кто бы что сейчас ни говорил, у Казахстана есть международно признанные границы, закрепленные двусторонними соглашениями. С этим никто не может спорить».

Раз и навсегда решив вопрос своей государственной границы, Казахстан создал прочные основы собственной безопасности на перспективу, передав будущим поколениям четко очерченную, должным образом оформленную, защищенную нормами международного права государственную границу.

Своевременность и значение осуществленной работы по юридическому оформлению государственной границы Казахстана становятся особенно очевидными в наши дни, когда тут и там по всему миру все чаще вспыхивают кровавые конфликты из-за неурегулированности границ. Это наглядно видно даже на примере нашего региона с периодически возникающими проблемами на границах между соседними государствами.

Несмотря на то что прошло уже более 30 лет с момента обретения государствами Центральной Азии независимости, многие проблемы, доставшиеся в наследство от Советского Союза, до сих пор не нашли своего разрешения.

Если вопрос внешних границ с Китаем был достаточно оперативно урегулирован, то делимитация и демаркация «внутренних» границ между бывшими союзными республиками никогда не проводилась, так как де-юре они являлись не государственными, а административными. Положение осложнялось еще и тем, что государственные границы новых независимых государств Центральной Азии значительно расходились с границами этнического расселения народов региона.

Чтобы оценить масштаб того, с чем столкнулся Казахстан, достаточно вспомнить, что из 17 наших областей 14 являются пограничными.

Процесс территориального разграничения может занимать много времени. Например, государственная граница между США и Канадой устанавливалась в течение 125 лет путем заключения целого ряда договоров. Казахстан сумел зафиксировать свои границы по всему периметру за относительно короткий период времени.

Всего за десять лет Казахстан полностью урегулировал территориальный вопрос с Китаем. 10 мая 2002 года был подписан Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о демаркации линии казахстанско-китайской государственной границы. Общая протяженность демаркированной границы составила 1 783 км. И уже после этого 23 декабря 2002 года впервые в истории двусторонних отношений был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Также за сравнительно короткий срок удалось согласовать прохождение линии самой протяженной непрерывной сухопутной границы в мире между Казахстаном и Россией – 7 591 км, закрепленной Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года.

Полностью урегулирован вопрос делимитации границ с остальными приграничными государствами: протяженность границы Казахстана с Кыргызской Республикой составила 1 242 км, с Турк­менистаном – 426 км, с Республикой Узбекистан – 2 351 км.

Общая протяженность сухопутных границ составила около 13 200 км.

Казахстан в настоящее время не сталкивается с прямой угрозой военного столкновения или вторжения. Вероятность межгосударственного столкновения или внешней военной экспансии на территорию Казахстана можно охарактеризовать как низкую. Однако, как показывает тревожный опыт последних лет, одного юридически закрепленного статуса границ явно недостаточно.

Казахстан после обретения независимости определил мирное развитие и расширение добрососедских отношений в качестве ключевого принципа внешней политики. 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Казахстан был принят в ООН в качестве полноправного члена Организации. А уже на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 1992 года международному сообществу была представлена одна из первых казахстанских инициатив о соз­дании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Так, Казахстан начал активную деятельность на мировой арене в качестве актора, способного влиять на формирование принципиально новой системы коллективной безопасности, основанной на диалоге и взаимопонимании в решении актуальных международных проблем.

Буквально на прошлой неделе Глава государства принял участие в форуме в Дохе «Диалог, дипломатия и разнообразие», на площадке которого подчеркнул, что в условиях, когда крупные державы не обеспечивают безо­пасность глобального мира, средние державы, как Казахстан, могут сыграть важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне.

В этой связи Казахстан занимает активную позицию по отстаиванию голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

За прошедшие 33 года независимого развития Казахстан приобрел то влия­ние, благодаря которому «мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучаст­ными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы».