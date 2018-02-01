Продать военное имущество времен Советского Союза предлагают в Казахстане

Старое неиспользованное военное имущество времен Советского Союза с перспективой его экспорта предлагается передать Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности. Об этом в ходе презентации проекта закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" в Мажилисе сообщил глава МОАП Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Кazpravda.kz
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"Мы предлагаем осуществить право распоряжения неиспользуемым военным имуществом в два этапа. На первом этапе внести поправки в законодательстве и закрепить компетенцию МОАП по распоряжению неиспользуемым военным имуществом. Второй этап будет включать последующую процедуру по высвобождению территорий войсковых частей, вывозу и хранению имущества, которое осуществим по выделению средств из госбюджета в случае одобрения бюджетной комиссии", – сказал Бейбут Атамкулов.
По его словам, сегодня в стране скопилось большое количество военного имущества еще с советских времен.
"В Казахстане осталось большое наследие военного имущества еще советской эпохи, военной старой техники, которая находится на складах некоторых воинских частей. Предлагается все это отремонтировать, модернизировать и реализовать все, что возможно. Все, что невозможно, мы должны отправить в утиль. Чтобы не создавался теневой оборот оружия в стране", – отметил глава МОАП.