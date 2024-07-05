Продажи новых авто выросли вдвое в Казахстане

60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в 2023 году организации розничной торговли продали новые легковушки на сумму в 1,9 трлн тенге, что номинально на 105% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Бюро нацстатистики на основе выборочного наблюдения предприятий. 60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы, причем они внесли значительный вклад и в годовую динамику.

Однако сколько единиц авто было продано, Бюро нацстатистики не указывает. Для понимания масштабов были представлены оценки Казахстанского автомобильного союза, пусть и немного в другом разрезе.

«В 2023 году у официальных дилеров купили 199 тысяч новых легковых и коммерческих машин, рост к 2022 году составил 60%. Ну а как дела с поддержанными машинами? Тут объемы продаж легковых авто у предприятий тоже выросли – на 51%, до 363 млрд тенге. Другое дело, что вторичный рынок шире, чем торговые точки», – говорится в публикации.

По оценкам отрасли, общее число сделок в этом сегменте стагнировало – как раз из-за переориентации спроса на новые автомобили.