Продажи рыбы и морепродуктов в РК увеличились на 26%

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За январь–октябрь текущего года в стране произвели 40 тыс. тонн свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Основное производство было сконцентрировано в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Атырауской областях: 10,8 тыс., 8,8 тыс. и 8,5 тыс. тонн соответственно, сообщает Energyprom.kz.

В свою очередь, выпуск приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей достиг 11,4 тыс. тонн — сразу на 28,7% больше, чем годом ранее. Больше всего такой продукции произвели в Туркестанской области: 5 тыс. тонн, плюс 45,3%. В тройке лидеров также оказались Западно-Казахстанская (2,5 тыс. тонн, минус 13,5% за год) и Восточно-Казахстанская (1,1 тыс. тонн, плюс 62%) области.

По итогам января–сентября текущего года местные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 47,5%, против 54,2% годом ранее. Завезли в страну 51,7 тыс. тонн продукции — на 39,9% больше, чем год назад. Производство за тот же период составило 46,8 тыс. тонн, плюс 7,2% за год.

При этом из страны отправили на экспорт 17,7% ресурсов: 17,4 тыс. тонн продукции, плюс 8% за год.

Реализация на внутреннем рынке выросла сразу на 25,7%, до 81,1 тыс. тонн.

По итогам октября текущего года цены на рыбу и морепродукты в РК выросли на 14,5% за год. В том числе свежая или мороженая рыба и морепродукты подорожали на 18,3%, переработанная и консервированная рыба — на 10,1%.

В региональном разрезе цены на рыбу и морепродукты заметнее всего подскочили в Улытауской области: сразу на 30,3%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область (плюс 21,4%) и Шымкент (плюс 21%).