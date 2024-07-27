Продкорпорация готова обеспечить поставку более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

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Председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев рассказал о деятельности компании и возможностях ее зерновых терминалов. Также он подчеркнул готовность обеспечить крупные поставки зерна пшеницы в Азербайджан.

Основные поставки будут осуществляться через АО «Ак Бидай-Терминал», который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы. Компания, единственным акционером которой является «НК «Продовольственная контрактная корпорация», управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, Азербайджане и Иране. Это сам терминал в порту Актау (Казахстан), ООО «Бакинский зерновой терминал» (Азербайджан) и ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» (Иран).

Асылхан Джувашев отметил, что четко выстроенная и успешно функционирующая система хранения и сбыта зерна позволяет эффективно осуществлять поставки в Азербайджан.

В частности, Бакинский зерновой терминал, расположенный в порту Говсаны, имеет производственную мощность по перевалке зерна около 600 тысяч тонн в год, а мельничный комплекс способен перерабатывать до 50 тысяч тонн продукции ежегодно. Терминал работает круглосуточно и оснащен автоматизированной системой управления технологическим процессом, что гарантирует высокое качество услуг.