Проехать – опыт перенять Свежий выпуск 409 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Участники экспедиции поделились своими впечатлениями от поездки по маршруту Хоргос – Алматы, являющемуся частью трансконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай. Руководитель Межправительственного совета дорожников профессор Бури Каримов отметил, что цель автопробега – изучение состояния автомобильных дорог, мониторинг их качества, подготовка рекомендаций, развитие международной сети автодорог, а также улучшение инфраструктуры. Экспедиция намерена также выяснить состояние дел на границах сопредельных государств. В частности, проанализировать работу пограничных, таможенных служб, государственных автоинспекций, их влияние на скорость обслуживания пассажиров, перевозчиков грузов.

– Маршрут автопробега – южная ветвь Великого шелкового пути, возрождение которого является государственным приоритетом для многих стран, в том числе и для кавказского региона, – подчеркнул Б. Каримов. – Вместе с тем мы посвящаем наш международный автопробег 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что мы воочию убедились в достижениях Казахстана при строительстве дорог международного направления.

Спикер отметил, что члены международной экспедиции намерены изучить и перенять казахстанский опыт дорожного строительства. В стране активно внедряются инновационные материалы, применяется самая современная техника. Казахстан одним из первых принял решение о том, что допустимая нагрузка на ось для грузового автотранспорта на республиканских и международных дорогах не должна превышать 13 тонн. Генеральный директор межрегионального объединения дорожников «Союз­дорстрой» Леонид Хвоинский признался, что приятно удивлен качеством дороги Алматы – Хоргос, и отметил, что в Казахстане развитию этой отрасли самое пристальное внимание уделяет Президент Казахстана.

– Абсолютно правильно, что дорога строится в цементно-бетонном варианте с использованием самых современных технологий. Это покрытие сегодня считается наиболее долговечным, надежным и при этом дешевым, – констатировал специалист из России. – Мы убедились, что все работы соответствуют уровню лучших международных стандартов.

Заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов подчеркнул, что создание условий для экономического роста и повышение качества жизни людей напрямую зависят от масштабов и направлений сети автомобильных дорог. А интеграция в международную транспортную систему, считает он, является основным направлением развития транспортного комплекса страны, расположенного между развивающимися рынками Азии и Европой.