Проект «Білім +» в действии

Общество
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Религиозная грамотность населения - одна из актуальных проб­лем в Казахстане. Особенно сегодня, в условиях активизации дея­тельности псевдорелигиозных организаций и существующей тенденции подверженности определенной части молодежи влия­нию идеологии деструктивных сект. Эту проблему особо подчерк­нул Глава государства Нурсултан Назарбаев, сказав: «Сегодня остро стоит вопрос не традиционных для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных течений. Часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части нашего общества слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию...Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма».

Именно поэтому в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова стартовал проект «Білім+», цель которого - повышение религиозной грамотности студенческой молодежи.

Идея проекта такова: посредством лекций, диалоговых площадок, IT-технологий, с непосредственным учас­тием профессорско-преподавательс­кого состава из числа политологов, историков, философов, культурологов, экономистов, правоведов, социологов, религиоведов, научных сотрудников, теологов, представителей традиционных конфессий проводить разъяснение и обсуждение среди студентов и магистрантов государственной конфессио­нальной политики. А также актуальных проблем в межконфессио­нальной сфере, основ казахстанского законодательства, регламентирующих вопросы профилактики, предупреждения и противодействия экстремизму и терроризму, пропаганда духовно-нравст­венных, традиционных религиозных ценностей.

Новизна проекта в том, что создается целостный, комплексный подход повышения уровня религиозной грамотности молодежи с непосредственным участием студентов и магистрантов. Причем путем создания при каждом факультете, в контексте названия проекта, информационно-просветительских групп «Білім+» под девизом «Бірлігіміз жарасқан!».

Данный проект разработан на основании Послания Президента «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» и Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы, а также Плана мероприятий по реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Респуб­лике Казахстан на 2013-2017 годы.

При создании проекта и плана мероприятий по его реализации разработчиком и координатором проекта - региональным научно-практичес­ким центром исследования межэтнических и межконфессиональных процессов - были использованы результаты мониторинговых исследований. В активе рабочей группы по реализации проекта «Білім +» были профессорско-преподавательский сос­тав факультетов истории и права, гуманитарно-педагогического и финансово-экономического, специалисты, сотрудники департамента по воспитательной работе и социальным воп­росам, медиацентра, научной библио­теки им. академика С. Бейсембаева, издательства «Кереку», участники НИП «Новые религиозные движения в Казахстане», руководители и члены клуба «Қыз Жібек» и студенческих формирований.

Реализация проекта осуществляется по четырем направлениям: научно-исследовательском, издательском, организационно-практическом, информационно-просветительском.

Важным инструментом информационно-просветительского проекта стали лекции преподавателей социально-гуманитарных и экономических дисциплин, теолога, исламоведа научно-практического центра, направленные на разъяснение актуальных проблем в межконфессиональной сфере, основ антитеррористического законодательства, раскрытия негативной сущности религиозного экстремизма, сектантства и пропаганду духовно-нравственных, традиционных религиозных ценнос­тей. А это десятки специалистов своего дела, которые на конкретных примерах и теоретических выкладках рассказывали аудиториям о том, что псевдорелигии далеко не без­обидны для казахстанского общества.

Затем в конце марта был проведен библиографический обзор литературы с электронной презентацией и организована книжная выставка на тему «Казахстанская модель этноконфессио­нальной толерантнос­ти в контексте общественно-политических изданий». Были представлены труды Президента РК Нурсултана Назарбаева, научные труды, монографии, публикации отечественных и зарубежных исследователей, а также ученых университета им. С. Торайгырова.

Большой интерес у студентов вызвала диалоговая площадка «Истоки и идейное содержание религиозного радикализма и методы противодействия», организованная кафед­рой социологии и политологии. На ней, наряду со специалистами различных профилей, выступали и студенты, что создавало атмосферу дискуссий и диалогов.

Надо отметить, что это только начало работы регионального научно-практического центра исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им. С. Торайгырова. Мы будем искать и другие формы разъяснения деструктивности псевдорелигиозных организаций, повышения религиозной грамотности населения. Мы даже разместили на информационном портале университета и внутривузовском сайте материалы о программе «Білім +».

Нуржамал ТЫШКАНОВА,
директор регионального научно-практического центра исследования
межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им. С. Торайгырова,
Павлодар

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