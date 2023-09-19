Проект нового Бюджетного кодекса представили в правительстве РК

После процедуры голосования по документу глава правительства поручил обеспечить его внесение в Парламент РК.

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На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели проект нового Бюджетного кодекса , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, при подготовке документа были учтены все реформы и тенденции последних лет, поручения президента, рекомендации международных организаций, высшей аудиторской палаты и экспертного сообщества. Проект нового кодекса направлен на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом.

За счет внедрения в пилотном режиме блочного бюджета повысится гибкость и самостоятельность госорганов. При этом вводится норма, запрещающая открывать вторую или третью бюджетную программу на одну цель. Параллельно с этим увеличится объем перераспределения средств между бюджетными программами с 10% до 15% путем корректировки.

В новом кодексе также усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса. Основным критерием здесь является ответственность за качество и результаты проводимой работы. Подотчетность будет обеспечиваться посредством заслушивания должностных лиц в представительных органах при защите проекта бюджета и отчета о его исполнении, публикации и обсуждения документов, проведения госаудита, а также установления ответственности должностных лиц.

Премьер-министр отметил, что с 2004 года в сфере бюджетной политики был проведен ряд значимых и последовательных реформ. Так, было упорядочено и систематизировано бюджетное законодательство, осуществлен переход к бюджетированию, ориентированному на результат.

«Таким образом, создана целостная система регулирования бюджетных правоотношений. Установлены единые принципы бюджетной системы и выстроена схема межбюджетных отношений. Внедрен механизм сбережения нефтяных доходов», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем новый экономический курс, обозначенный главой государства в Послании народу, требует актуализации подходов к формированию и реализации бюджетной политики. В этой связи новый кодекс обеспечивает консолидацию всех финансовых потоков государства, строгое соблюдение бюджетных правил и подотчетность субъектов квазигоссектора.

«Бюджетный кодекс станет рамочным и гибким документом, определяющим основы распределения государственных финансов. Одной из новелл является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов», — подчеркнул премьер-министр.

Что касается Национального фонда, то в соответствии с поручениями главы государства средства из него будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры и стратегические проекты.

«Новый Бюджетный кодекс должен стать ключевым инструментом государственной экономической политики. Он будет способствовать реализации поставленных президентом задач по социально-экономическому развитию. Кодекс отвечает запросам нынешнего времени и реализует курс по бережливой и ответственной бюджетной политике», — отметил Алихан Смаилов.

После процедуры голосования по документу глава правительства поручил обеспечить его внесение в Парламент РК.