Проект по отображению сигналов светофоров в реальном времени реализуют в Костанае

Общество
120
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Это пилотный проект, но в случае его эффективности, этот опыт будет масштабирован и на другие города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Костанай – единственный город во всем Казахстане, где реализуется проект по отображению сигналов светофоров в реальном времени, передает Kazpravda.kz

Увидеть цвет светофора, а также таймер его переключения на интересующем перекрестке водители могут онлайн с помощью Яндекс-карты.

Правда, пока проект работает в пилотном режиме, но в случае его эффективности, этот опыт будет масштабирован и на другие города.

Впрочем, уже сейчас автовладельцы отмечают полезность новшества. Это помогает заранее выстроить путь движения, а в некоторых случаях и предотвратить ДТП.

Внедрение же этого проекта стало возможным благодаря масштабной работе по модернизации светофорных объектов города. В общей сложности в Костанае функционирует 153 светофора, 102 из которых – новые, то есть 67%.

В нынешнем году ремонтные работы были произведены на 46 объектах, а также установлено три новых.

В 2026-ом планируется модернизировать еще 31 светофор. Таким образом, к концу следующего года количество современных светофоров в Костанае достигнет 88%.

 

#Костанай #водители #светофор

