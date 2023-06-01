Проект цифрового тенге еще на этапе подготовки обрастает фейками и используется мошенниками для обмана граждан
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Александр Вербинин
Национальный банк начал работу над пилотным проектом введения цифрового тенге. После обсуждения соответствующих положений с участниками рынка, экспертным сообществом и международными партнерами регулятор провел тестирование платформы с подключением реальных потребителей и торгово-сервисных предприятий. Оно подтвердило технологическую возможность появления в будущем в Казахстане цифровых денег.