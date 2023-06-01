Проект цифрового тенге еще на этапе подготовки обрастает фейками и используется мошенниками для обмана граждан

С учетом проведенных исследований принято решение обеспечить поэтапное внедрение цифрового тенге в промышленную эксплуатацию в три фазы в срок до конца 2025 года.

Несмотря на то что появление цифрового тенге в обращении – вопрос среднесрочной перспективы, в Интернете уже начали появляться алармистские ролики, несущие в массы месседж в стиле «государство хочет залезть в наши карманы: оно будет указывать, как, когда и на что мы должны тратить свои деньги».

Приведем лишь несколько утверждений, гуляющих в Интернете с подачи «экспертов» из TikTok. «У цифровых денег будет срок годности, и если не потратить их вовремя, они сгорят». «У денег будет целевое назначение, государство само станет решать, на что их можно тратить». «У денег будет отрицательный процент. В отличие от банковских депозитов, где сумма увеличивается, цифровые тенге начнут «таять». «Цифровые деньги заменят наличные и безналичные аналоги».

Лучшим средством против фейков является информированность, поэтому ответим на самые распространенные вопросы, касающиеся цифровых тенге.

Итак, что такое «цифровой тенге»? Сегодня в экономике Казахстана существуют наличные и безналичные деньги: к наличным относятся банк­ноты и монеты, а к безналичным – средства на банковских счетах.

Цифровой тенге станет третьей формой национальной валюты, которая не призвана заменить наличные или безналичные деньги, а будет сосуществовать как дополнительная форма.

Цифровой тенге будет эмитироваться только Национальным банком РК и выступать его обязательством. Именно это отличает его от электронных денег, которые существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы в том числе частными организациями.

Ну и конечно, цифровой тенге не является криптовалютой: стейблкои­ны и криптовалюты при схожести технологических подходов не могут выполнять всех функций денег как средства обращения, накопления и платежа, а также меры стоимости. У них отсутствует единый эмитент, который мог бы гарантировать защиту интересов держателей.

Будет ли цифровой тенге отличаться по стоимости? С запуском третьей формы национальной валюты все виды денег в стране останутся равноценными. Иными словами, один цифровой тенге будет равен одному тенге в наличной или безналичной форме. Владельцам средств будет доступна возможность свободной конвертации из цифровой в безналичную или наличную форму в любой момент.

По задумке создателей, цифровой тенге должен стать удобным и технологичным средством платежа, а не накопления денег. Поэтому начисление процентного вознаграждения на счета в цифровом тенге не планируется. Сбережения по-прежнему будет выгоднее хранить на банковских депозитах.

Какие преимущества несет цифровой тенге для потребителей? Во-первых, его внедрение повысит доступность финансовых услуг благодаря возможности расчетов без доступа к Интернету.

Дело в том, что, несмотря на значительный рост доли безналичных платежей, сохраняется тенденция неравномерной их динамики в разрезе областей. Это связано с плотностью населения, уровнем экономической активности регионов, доступом к линиям телекоммуникаций и Интернету, недостаточной финансовой и компьютерной грамотностью. Цифровой тенге может стать одним из ключевых инструментов преодоления цифрового разрыва между регионами благодаря возможности оплаты без подключения к Всемирной сети.

Разработчики отмечают существенный потенциал цифрового тенге в повышении эффективности государственных платежей. В частнос­ти, технология «смарт-контрактов» поз­воляет повысить эффективность действующей системы электронных государственных закупок, а также механизмов фискального стимулирования экономики.

Одним из возможных сценариев использования цифрового тенге может стать цифровой социальный кошелек, который обеспечит оперативную выплату социальных обязательств государства или контроль адресности расходов в рамках социальных выплат. Кроме того, он может значительно повысить прозрачность целевого расходования бюджетных средств с помощью уникальных признаков.

В то же время возможность отслеживания цифровых тенге в государственных платежах не означает отслеживания каждого эмитированного тенге: конфиденциальность платежей остается приоритетом функционирования Национальной платежной системы и будет регламентирована соответствующим законодательством в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Позволит ли цифровой тенге Национальному банку или другим государственным органам следить за всеми транзакциями граждан?

Как утверждают разработчики, технология цифрового тенге направлена в первую очередь на создание возможности проведения эффективных и безопасных платежей, при которых обеспечивается полная защита прав потребителей в соответствии с законодательством РК. В целях обеспечения анонимности в инфраструктуре будут предусмотрены соответствующие решения. То же самое касается противодействия мошенничеству, незаконному обороту денежных средств и финансированию незаконной деятельности.

При этом немаловажно, что внедрение цифрового тенге непосредственно для потребителя должно пройти максимально незаметно, то есть рядовой казахстанец продолжит пользоваться привычными банковскими приложениями, в которых наряду с традиционными банковскими счетами появится электронный кошелек для удобных, быстрых и безопасных транзакций. Расплачиваться цифровыми деньгами из этого кошелька можно будет и в Интернете, и в обычных магазинах – с помощью привычных нам технологий NFC или QR.

Как рассказывал председатель Цент­ра развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК Бинур Жаленов, презентуя проект на Конгрессе финансистов в ноябре 2022 года, более 90 центральных банков в мире тщательно изучают вопрос внедрения цифровых валют и около 30 в той или иной форме реализуют подобные проекты и разрабатывают технологические платформы. Наиболее крупной юрисдикцией, продвинувшейся в данном направлении, является Китай.

Не дожидаясь введения цифрового тенге в обращение, эту тему уже взяли на вооружение мошенники. Нацбанк и Центр развития платежных и финансовых технологий предупреждают о появлении мошеннических сайтов, рекламирующих «инвестиции в проект» цифрового тенге.

Как заявляют в Нацбанке, проект «цифровой тенге» не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов.

Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта «цифровой тенге» и страницы в социальных сетях.

«Национальный банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы», – говорится в заявлении финансового регулятора.

По информации ведомства, с ростом популярности темы создания цифровых валют, интереса центральных банков и общества к данной теме, а также упоминаемости ее в СМИ подобная фейк-реклама с определенной периодичностью запускается и в отношении создающихся цифровых валют иностранных центральных банков. Например, мошенническим действиям подвергались проекты цифровой валюты Центрального банка Швеции – e-krona, Народного банка Китая – e-CNY и другие.