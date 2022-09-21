Проект в TikTok позволит выиграть поездку на Байконур

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запускает проект в TikTok для популяризации сферы космоса, который даст возможность полететь на Байконур, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В 2007 году после поручения президента по развитию аэрокосмической промышленности было принято решение создать государственный орган “Казкосмос”. При развитии этого органа были созданы предприятия по всем стратегическим направлениям развития космической деятельности. Более того, акцент был сделан на подготовку высококвалифицированных научных и инженерных специалистов, что в дальнейшем дало возможность казахстанским инженерам пройти стажировку на производственных площадках ведущих зарубежных космических компании. Однако, пустующее медиапространство контентом про космос не дало возможность должного освещения проделанной работы и оставило представление для населения о закрытости космической сферы.

В целях популяризации сферы космоса МЦРИАП РК запустила разработку проекта “Мы Просто Космос” совместно с видеоплатформой TikTok. “Мы просто космос” представляет собой социально ориентированный проект, призванный вывести тему аэрокосмической промышленности Казахстана на новый уровень. Также осветить проделанную работу в сфере аэрокосмической промышленности в познавательно-развлекательном виде, чтобы дать возможность пробудить интерес среди молодёжи, что в дальнейшем может привести новых высококвалифицированных кадров для большего развития аэрокосмической промышленности.

Проект включает в себя челлендж по хэштэгу #мыпростокосмос, который будет актуален с 20-го сентября по 12 октября. Участники челленджа могут поделиться увлекательным знанием о космосе или задать интересный вопрос Айдыну Аимбетову, летчику-космонавту и народному герою РК.

Победители челленджа получат возможность выиграть поездку на Байконур, для просмотра запуска ракеты, а также космические призы от DJI и Қазақстан Ғарыш Сапары. 18 октября на странице Айдына Аимбетова в TikTok можно будет узнать имена победителей челленджа #мыпростокосмос.

В рамках проекта будут также будут прямые эфиры с лидерами мнения, которые дадут возможность пользователям TikTok побольше узнать про аэрокосмическую деятельность:

21 сентября - прямая трансляция запланированного запуска транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-22” ракетой носителем “Союз-2”, вместе с Айдыном Аимбетовым;

23 сентября – прямой эфир на тему “Телескоп Джеймс Уэбб”,

27 сентября – прямой эфир от лидера мнений спортивной категории, раскрывающий спортивную подготовку космонавтов на тему “Спортподготовка к полету в космос”,

3 октября – прямой эфир на тему “Химия ниже нуля”.