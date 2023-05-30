Проектный офис по строительству студенческих общежитий открыли в Астане

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, количество студентов, приезжающих учиться в столицу, растет с каждым годом.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане состоялось открытие проектного офиса по строительству студенческих общежитий, основная задача которого - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

На открытии проектного офиса с приветственным словом выступили аким Астаны Женис Касымбек и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

«Количество студентов, приезжающих учиться в столицу, растет с каждым годом. В городе 15 высших учебных заведений, где обучается порядка 67 тыс. студентов. Часть из них – иногородние. Совместно с профильным министерством работаем над созданием инфраструктуры. Поэтапно будем создавать места в общежитиях. Эта работа проводится с вовлечением как инвесторов, так и самих вузов. Мы со своей стороны будем помогать по земельным участкам и административным вопросам», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

В текущем году АО «Финансовый центр» оказывает помощь в субсидировании и других вопросах по новому механизму, который был разработан Министерством науки и высшего образования РК. Данный механизм предусматривает субсидии при строительстве новых общежитий за каждое койко-место.

Между инвесторами, Министерством науки и высшего образования РК, акиматом Астаны, АО «Финансовый центр» и рядом вузов были заключены меморандумы о дальнейшем плодотворном сотрудничестве по строительству студенческих общежитий.

По данным акимата, в Астане в этом году планируется завершить и ввести в эксплуатацию 5 студенческих общежитий почти на 1900 мест. До 2025 года за счет частных инвесторов и собственных средств высших учебных заведений планируется ввести в эксплуатацию около 11 тыс. мест.