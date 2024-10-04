Проекты Нургуль Мендыбаевой внедрены во всех НИШ страны

В учебном процессе современного образования весьма востребована инновационная деятельность педагога. Одна из таких учителей-новаторов – Нургуль Мендыбаева, которая преподает в 11–12-х классах.

После окончания Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата по специальности «химия» наша героиня поступила в магистратуру этого же вуза и получила степень магистра. Трудовую деятельность начала в средней школе № 153 им. Шахмардана Есенова в селе Тартогай Шиелийского района.

Нургуль Мендыбаева известна как составитель авторских программ и участница ряда проектов на базе НИШ. Впервые ее вклад в коллективный педагогический труд был по достоинству оценен во время пандемии, когда она разработала сайт.

– Во время пандемии COVID-19 закрыли все учреждения образования. В режим дистанционного обучения перевели и наших учащихся. Но химия – не гуманитарный предмет. В нашей науке предполагаются эксперименты, опыты, лабораторные и научно-исследовательские работы, поэтому преподавание химии, создание и интерпретация прак­тических работ для учителей выдались очень сложными. Для того чтобы учащиеся глубже поняли предмет, мы должны были предоставить им соответствующие возможности. И пос­ле консультации с учителями-предметниками и лаборантами было решено создать специальный сайт с видеобазой практических работ в соответствии с учебными целями всех классов. Обучающий интернет-ресурс по химии мы дополнили видеообъяснениями по сложным темам и заданиями по подготовке к экзаменам. Так веб-портал эффективно использовался и стал доступным для всех НИШ страны. Контент и сейчас постоянно обновляется, на сайте есть все практические занятия, видеоуроки, видеоролики опытов, презентации для учителей и другая полезная информация, – рассказывает педагог.

Нургуль Мендыбаева – соавтор проекта подготовки учебных программ по химии для НИШ, составитель проекта «Оценка учебных достижений учащихся», проверяющий и главный экзаменатор на экзаменах учащихся выпускных классов. А два года назад под ее руководством был подготовлен проект элективного курса «Квантово-химическое моделирование структуры веществ», который в настоящее время внедрен в практику на базе всех НИШ страны.

Как проинформировали ее коллеги, Нургуль постоянно участвует в исследовательской работе, а лучшие свои проекты по освоению эффективных методов и приемов она публикует на республиканском и международном уровнях. Так, в прошлом году в Амстердаме (Нидерланды) кызылординская учительница с блеском защитила свою работу на Международной конференции WALS 2023, за что была отмечена специальным призом.

Воспитанники Нургуль Мендыбаевой не раз побеждали и становились призерами различных областных и республиканских конкурсов и предметных олимпиад. Среди них вундеркинды-химики – Дамир Денеев и Томирис Жумагалиева, авторы научных проектов Гулбике Батырбай и Аружан Мардисадык.

Успехи учеников – это заслуга не одного учителя, а совместный труд всех преподавателей кафед­ры химии, утверждает педагог.

– С гордостью отмечу своих коллег – Жанабая Доскеева, Марата Сыздыкбаева и Гульнур Максутову. Мы вместе учим, учимся и развиваемся. К примеру, одна из совместных работ учителей-предметников и учащихся школы в настоящее время получает патент. Наша научно-исследовательская работа «Рекомендации по переработке шелухи риса в биоудоб­рение – Терра Прета» получила направление на патентование и внедрение в производство, – поделилась Нургуль.

Для педагога было интересно критически проанализировать опыт и результаты развития НИШ как экспериментальных школ в системе образования Казахстана. Педагог рассказала, что за 14 лет с момента открытия первых школ НИШ стала экспериментальной площадкой для многих проектов и новой системы обучения.

– Известно, что НИШ работает по интегрированной программе обучения, подготовленной совместно с Кембриджским университетом, – уточнила она. – Эта система обучения основана на том, чтобы учащиеся могли всесторонне рассмотреть полученные знания, применить их в жизни. Знания оцениваются достоверно, справедливо в соответствии с критериями успешности. У детей есть возможность получить ориентацию на будущие специальности, углубляя знания на факультативах.

В завершение педагог отметила, что гордится профессией учителя.

– Как говорил великий химик Дмитрий Менделеев: «Вся гордость учителя в учениках, в рос­те посеянных им семян», так и я горжусь, что передаю свои знания и умения учащимся, вношу свой вклад в развитие подрастаю­щего поколения, способствую его росту. Поздравляю всех коллег с Днем учителя! Желаю им благополучия в семье, а в работе – творческих идей, целеустремленных учеников и нескончаемой энергии! – сказала она.