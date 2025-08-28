После Великой Отечественной войны народ не сразу вернулся к прежней жизни. Сегодня, всмат­риваясь в судьбы тех людей, мы понимаем, что это была настоящая школа жизни. Из их биографий можно писать портрет подлинного труженика. И Абильсейит Ниязбеков был одним из таких людей.

Иногда судьба одного человека способна отразить облик целой эпохи. Таким был и путь героя этой статьи – рано вставшего на ноги и с юных лет погрузившегося в работу Абильсейита Ниязбекова. Вспоминаются слова Президента страны: «Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин». Они как нельзя лучше подходят к Абильсейиту Жагыпаровичу, который полвека посвятил финансовой сфере.

Родился он на территории области Жетысу и всю жизнь трудился на благо родного края. Его отец Жагыпар и мать Багила постоянно повторяли сыну: «Будущее и счастье человека – в знаниях». Эти слова глубоко запали в душу мальчика, и он рос с жаждой к учебе.

Но война никому не давала пощады. Жагыпар-аксакал вернулся с фронта раненым и вскоре скончался. Весь груз забот лег на плечи матери. Это заставило Абильсейита быстро взрослеть, с ранних лет он включился в тяжелый труд. Будучи старшим в семье, он взял под опеку младших братьев и сестру, заменив им отца. Однажды, увидев в селе работников, собиравших шкуры, мать сказала: «И мой сын станет сборщиком налогов». И с тех пор эта цель стала для нее и для сына путеводной звездой. После окончания восьмого класса Абильсейит отправился в Алма-Ату и поступил в финансово-кредитный техникум.

В большом городе он остановился у своего дяди – Бекена Жылысбаева. Родственник тепло встретил юношу из аула. Абильсейит прекрасно играл на казахских народных инструментах, и талант парня произвел впечатление на хозяина дома. Дядя даже решил отдать его в консерваторию, но юноша, помня материнскую мечту, не отказался от выбранного пути стать бухгалтером.

Окончив техникум с отличием, он вернулся на родину, в Лепсы, и сразу устроился в районный финансовый отдел. Энергичный молодой специалист добросовестно выполнял свои обязанности. Понимая, что матери нужна помощь по хозяйству, Абильсейит задумался о создании семьи. В 1957 году он женился на Жамиге Манакбайкызы, простой работнице местного гвоздильного завода. Жамига оказалась женщиной из достойной семьи, стала в доме невесткой и настоящей матерью для младших братьев мужа, вложив душу в их воспитание.

Спустя год трудолюбивый и ответственный Абильсейит Жагыпарович был назначен старшим инспектором Алакольского районного финансового отдела. За короткое время он сумел наладить работу, решил имевшиеся проблемы, чем заслужил доверие руководства. Но чтобы двигаться дальше, нужно было высшее образование. И он поступил в Казахский государственный университет на экономический факультет, стал дипломированным специалистом.

В 1963 году его перевели в Аксу на долж­ность заведующего районным финансовым отделом. Он проявил себя здесь как опытный руководитель: укрепил систему районных финансов, внес порядок и стабильность. Позже его пригласили возглавить финансовый отдел Андреевского района Талдыкорганской области, а затем он вновь вернулся в Алаколь уже в качестве руководителя. Это был один из крупнейших районов, требовавший высокой квалификации. Абильсейит Жагыпарович с честью справился и с этой задачей, за что удостоен высоких наград.

Впоследствии ему предлагали пост заместителя председателя райисполкома и руководящие должности в областных структурах, но он предпочел остаться в родном краю, среди людей, которым доверял и с которыми работал плечом к плечу. Позднее он возглавил маслозавод, наладил стабильную работу на предприя­тии, а перед самой пенсией перешел в районную передвижную механизированную колонну. Надо сказать, он и там оставил после себя памятный след.

После выхода на заслуженный отдых Абильсейит Жагыпарович посвятил себя семье. Вместе с Жамигой они вырастили двоих сыновей и двух дочерей – Клару, Рахата, Жайсану и Омирзака, дав им достойное образование и поддержку в жизни. Сегодня их дети – уважаемые люди: кто-то посвятил себя медицине, кто-то пошел по стопам отца, увлекшись точными науками, а кто-то проявил себя в энергетике. Внуки добиваются успехов в науке, обучаются и проходят практику в США, Англии, Австралии и Канаде. Уроки жизни деда вдохновляют потомков продолжать служение родине.

Таким был путь Абильсейита Жагыпаровича Ниязбекова – человека, отдавшего почти полвека финансовой сфере, оставившего о себе добрую память в родном краю. Для кого-то его карьера покажется рядовой, но для тех, кто ценит труд, – это настоящий пример профессионализма, преданности делу и любви к работе. Он остался верен родной земле, заслужил уважение земляков, его знают и помнят как человека чести и долга.