Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!

Сельское хозяйство , Общество
7
Бек Нигметов, Акмолинская область

У аграриев есть надежда на богатый урожай

фото автора

На равнинных просторах страны, где на протяжении десятилетий сохранялась «монополия» пшеницы и других зерновых, осуществляется диверсификация посевов, их структура значительно меняется.

В Шортандинском районе Акмолинской области, как и у многих соседей, этот процесс запущен, ведется постепенное расширение площадей масличных культур, осуществляется замена мягких сортов пшеницы твердыми.

По информации руководителя отдела сельского хозяйства райо­на Гольмиры Коротко, если в 2023 году площади мягких сортов пшеницы составляли 223 тыс. га, то нынче – 212 тыс. Масличными засеяно нынче 21 тыс. га, или в полтора раза больше, чем год назад.

Фермеры стали отводить больше площадей под кормовые культуры. В общем, взят курс на диверсификацию.

Так происходит и в ТОО «Айям-7», и в фермерском хозяйстве «Битаков ЕМ», которые созданы семьей фермеров Мухамедьяевых. В совокупнос­ти эти два хозяйства засеяли нынче 2 760 га из имеющихся у них в распоряжении угодий в 3,5 тыс. га. Сократили посевы мягкой пшеницы и ячменя. Расширили посевы овса, чечевицы, льна и твердых сортов пшеницы.

– Сеем лен второй год, и он в полной мере оправдал наши ожидания, – рассказал фермер Бауржан Мухамедьяев.

Поэтому его площади увеличили в два раза, с 400 до 800 га. В минувшем году, когда из-за дождей проросла и перешла в разряд некондиционных поч­ти половина местной пшеницы, выручил именно урожай льна. Поэтому и расширяют тут нынче его площади. Обратный процесс с мягкой пшеницей: нынче решили уменьшить ее посевы с площади в 1,5 тыс. до 800 га.

…Вместе с Бауржаном Муха­медьяевым побывали на его полях. Стоит сказать, что открывшаяся взору картина безбрежного, но еще не ставшего золотистым хлебного поля впечатляет. Нынешние дожди по­шли во благо посевам, поэтому колосья стоят плотной стеной, и аграрии надеются на добрый урожай.

– На этом поле мы посеяли твердую пшеницу местного сорта «Дамсинская», – говорит фермер. – Сорт был в свое время выведен в Научно-производственном центре имени Бараева, что находится в нашем районе. Виды на урожай таковы, что сомнений в правильности выбора сорта нет.

В масштабах республики в нынешнем году площади пшеницы сократились на 450 тыс. га и составили 13,3 млн га. В то же время площади масличных культур увеличены на 176 тыс. га и доведены до 3 млн га. Картофеля высажено 166,8 тыс. га, что больше по сравнению с прошлым годом на 21,5 тыс. га.

Кроме того, увеличены на 9,4 тыс. га площади сахарной свеклы, составившие в совокупности 22,4 тыс. га. Сокращены площади водоемких культур – хлопчатника и риса.

…Вопреки пессимистическим прогнозам относительно грядущей очередной засухи, нынешним летом на фермерские поля пролилось достаточно дож­дей. Поэтому в целом по стране ожидается получение хорошего урожая.

#аграрии #пшеница #урожай #посевы #зерновые #прогнозы

Популярное

Все
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Водителей самокатов предупредили в МВД
Аким Жамбылской области выразил признательность родителям Е…
Льготное питание в школах и бесплатные лекарства будут обес…
Снести и заново построить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]