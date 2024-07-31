Прогнозы хорошие, не подвела бы погода! Сельское хозяйство , Общество 31 июля 2024 г. 3:42 7 Бек Нигметов, Акмолинская область У аграриев есть надежда на богатый урожай фото автора На равнинных просторах страны, где на протяжении десятилетий сохранялась «монополия» пшеницы и других зерновых, осуществляется диверсификация посевов, их структура значительно меняется. В Шортандинском районе Акмолинской области, как и у многих соседей, этот процесс запущен, ведется постепенное расширение площадей масличных культур, осуществляется замена мягких сортов пшеницы твердыми. По информации руководителя отдела сельского хозяйства района Гольмиры Коротко, если в 2023 году площади мягких сортов пшеницы составляли 223 тыс. га, то нынче – 212 тыс. Масличными засеяно нынче 21 тыс. га, или в полтора раза больше, чем год назад. Фермеры стали отводить больше площадей под кормовые культуры. В общем, взят курс на диверсификацию. Так происходит и в ТОО «Айям-7», и в фермерском хозяйстве «Битаков ЕМ», которые созданы семьей фермеров Мухамедьяевых. В совокупности эти два хозяйства засеяли нынче 2 760 га из имеющихся у них в распоряжении угодий в 3,5 тыс. га. Сократили посевы мягкой пшеницы и ячменя. Расширили посевы овса, чечевицы, льна и твердых сортов пшеницы. – Сеем лен второй год, и он в полной мере оправдал наши ожидания, – рассказал фермер Бауржан Мухамедьяев. Поэтому его площади увеличили в два раза, с 400 до 800 га. В минувшем году, когда из-за дождей проросла и перешла в разряд некондиционных почти половина местной пшеницы, выручил именно урожай льна. Поэтому и расширяют тут нынче его площади. Обратный процесс с мягкой пшеницей: нынче решили уменьшить ее посевы с площади в 1,5 тыс. до 800 га. …Вместе с Бауржаном Мухамедьяевым побывали на его полях. Стоит сказать, что открывшаяся взору картина безбрежного, но еще не ставшего золотистым хлебного поля впечатляет. Нынешние дожди пошли во благо посевам, поэтому колосья стоят плотной стеной, и аграрии надеются на добрый урожай. – На этом поле мы посеяли твердую пшеницу местного сорта «Дамсинская», – говорит фермер. – Сорт был в свое время выведен в Научно-производственном центре имени Бараева, что находится в нашем районе. Виды на урожай таковы, что сомнений в правильности выбора сорта нет. В масштабах республики в нынешнем году площади пшеницы сократились на 450 тыс. га и составили 13,3 млн га. В то же время площади масличных культур увеличены на 176 тыс. га и доведены до 3 млн га. Картофеля высажено 166,8 тыс. га, что больше по сравнению с прошлым годом на 21,5 тыс. га. Кроме того, увеличены на 9,4 тыс. га площади сахарной свеклы, составившие в совокупности 22,4 тыс. га. Сокращены площади водоемких культур – хлопчатника и риса. …Вопреки пессимистическим прогнозам относительно грядущей очередной засухи, нынешним летом на фермерские поля пролилось достаточно дождей. Поэтому в целом по стране ожидается получение хорошего урожая. #аграрии #пшеница #урожай #посевы #зерновые #прогнозы