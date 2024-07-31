Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!

На равнинных просторах страны, где на протяжении десятилетий сохранялась «монополия» пшеницы и других зерновых, осуществляется диверсификация посевов, их структура значительно меняется.

В Шортандинском районе Акмолинской области, как и у многих соседей, этот процесс запущен, ведется постепенное расширение площадей масличных культур, осуществляется замена мягких сортов пшеницы твердыми.

По информации руководителя отдела сельского хозяйства райо­на Гольмиры Коротко, если в 2023 году площади мягких сортов пшеницы составляли 223 тыс. га, то нынче – 212 тыс. Масличными засеяно нынче 21 тыс. га, или в полтора раза больше, чем год назад.

Фермеры стали отводить больше площадей под кормовые культуры. В общем, взят курс на диверсификацию.

Так происходит и в ТОО «Айям-7», и в фермерском хозяйстве «Битаков ЕМ», которые созданы семьей фермеров Мухамедьяевых. В совокупнос­ти эти два хозяйства засеяли нынче 2 760 га из имеющихся у них в распоряжении угодий в 3,5 тыс. га. Сократили посевы мягкой пшеницы и ячменя. Расширили посевы овса, чечевицы, льна и твердых сортов пшеницы.

– Сеем лен второй год, и он в полной мере оправдал наши ожидания, – рассказал фермер Бауржан Мухамедьяев.

Поэтому его площади увеличили в два раза, с 400 до 800 га. В минувшем году, когда из-за дождей проросла и перешла в разряд некондиционных поч­ти половина местной пшеницы, выручил именно урожай льна. Поэтому и расширяют тут нынче его площади. Обратный процесс с мягкой пшеницей: нынче решили уменьшить ее посевы с площади в 1,5 тыс. до 800 га.

…Вместе с Бауржаном Муха­медьяевым побывали на его полях. Стоит сказать, что открывшаяся взору картина безбрежного, но еще не ставшего золотистым хлебного поля впечатляет. Нынешние дожди по­шли во благо посевам, поэтому колосья стоят плотной стеной, и аграрии надеются на добрый урожай.

– На этом поле мы посеяли твердую пшеницу местного сорта «Дамсинская», – говорит фермер. – Сорт был в свое время выведен в Научно-производственном центре имени Бараева, что находится в нашем районе. Виды на урожай таковы, что сомнений в правильности выбора сорта нет.

В масштабах республики в нынешнем году площади пшеницы сократились на 450 тыс. га и составили 13,3 млн га. В то же время площади масличных культур увеличены на 176 тыс. га и доведены до 3 млн га. Картофеля высажено 166,8 тыс. га, что больше по сравнению с прошлым годом на 21,5 тыс. га.

Кроме того, увеличены на 9,4 тыс. га площади сахарной свеклы, составившие в совокупности 22,4 тыс. га. Сокращены площади водоемких культур – хлопчатника и риса.

…Вопреки пессимистическим прогнозам относительно грядущей очередной засухи, нынешним летом на фермерские поля пролилось достаточно дож­дей. Поэтому в целом по стране ожидается получение хорошего урожая.