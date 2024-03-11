Программа Shell NXplorers отмечает успех республиканского конкурса экологических проектов

Образование
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Онлайн-конференция NXplorers, посвященная республиканскому конкурсу экологических проектов "NXplorers: Жасыл ұрпақ бəйгесі", завершилась с впечатляющим успехом и привлекла более 1 500 участников, включая учителей и учеников школ со всей территории Казахстана.

Началось мероприятие с выступления председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Қаныбека Бекболатұлы  Жұмашева и старшего вице-президента и председателя концерна Shell в Казахстане Хермана Бурмайстера.

- Хотелось бы отметить, что программа NXplorers - это еще один шаг к развитию STEAM образования в Казахстане. Системное мышление позволяет нам видеть мир в целом, учит нас понимать взаимосвязи и влияние различных факторов друг на друга. Критическое мышление делает нас более аналитичными и самокритичными, способствуя принятию осознанных решений, а креативное мышление позволяет находить нестандартные решения и развивать инновационные идеи. Очень важно не только обсуждать теоретические аспекты развития указанных видов решений, но и создать условия для их формирования. NXplorers делает именно так. Наша работа не только формирует будущее наших детей, но и будущее в нашем обществе в целом,  -  Қаныбек Бекболатұлы Жұмашев.

- Прежде всего, позвольте мне выразить свою благодарность Министерству просвещения за их поддержку в придании NXplorers статуса олимпиады. Также, я бы хотел выразить признательность центру Дарын за разработку конкурсной программы и их сотрудничеству. Мы гордимся нашим вкладом в общество в рамках наших социальных инвестиционных пакетов. Нашему миру нужны таланты, способные мыслить по-другому. NXplorers - это наша флагманская глобальная программа в области STEAM, которая фокусируется на критическом и креативном способе решение проблем. Это передаваемые навыки, которые всегда будут оставаться актуальными в любой сфере вашей работы и жизни, - сказал Херман Бурмайстер.

На онлайн-конференции была представлена методология NXplorers, инновационная образовательная программа, разработанная энергетическим концерном Shell в 2014 году. В этой программе, участники, включая учителей и учеников, обучаются инструментам и навыкам критического и творческого мышления, что позволяет им разрабатывать и реализовывать экологические проекты.

В этом году методология стала основой для республиканского конкурса экологических проектов "NXplorers: Жасыл ұрпақ бəйгесі" для учеников 8-10 классов. Формат конкурса подразумевает командное участие (3 ученика и 1 учитель), где ученики создают экологический проект, используя при этом методологию NXplorers. Для участия в конкурсе, учителю команды нужно пройти обучение по данной методологии. Участвовать от одной школы может неограниченное количество команд.

Также на конференции была представлена история проекта NXplorers в Казахстане, реализацией которого занимается корпоративный фонд Caravan of Knowledge, начиная с его запуска в Западно-Казахстанской области и расширения до республиканского масштаба за четыре года.

- Shell NXplorers как проект присутствует в Казахстане с 2018 года. Наша коллаборация началась с 2021 года, мы запустились в Западно-Казахстанской области и педагоги данного региона смогли сразу погрузиться в эту объемную методологию, несмотря на свою загруженность по учебе. Около 300 педагогов обучились программе и после передали знания по этой методологии уже своим ученикам. Все они вместе создали свои экологические проекты. В 2022 году к программе присоединилась Атырауская область и охватила около 2000 педагогов. В 2023 году программа вышла на республиканский масштаб, - сообщила Зарина Биюмбаева.

Помимо этого на конференции зрителей ждало выступление казахстанских спикеров на тему экологии и образования, среди которых были Пакизат Сайлаубекова (со-основатель экологического общественного движения Recycle Birge), Фатима Кержикова (директор областного эколого-биологического центра) и Юлия Казакова (мастер-тренер NXplorers, академический менеджер проекта).

Организаторами конкурса "NXplorers: Жасыл ұрпақ бəйгесі" являются Министерство просвещения РК, РПНЦ Дарын, энергетический концерн Shell Казахстан и корпоративный фонд Caravan of Knowledge.

Для справки

Shell NXplorers — образовательная программа, разработанная энергетическим концерном Шелл, и направленная на развитие креативного и критического мышления. 

«NXplorers: Жасыл ұрпақ бәйгесі» - это проект по обучению педагогов и учащихся международной методологии NXplorers для реализации проектов по решению экологических задач через инструменты критического, аналитического и креативного мышления.

Корпоративный фонд Caravan of Knowledge — образовательная организация, которая занимается продвижением STEAM-образования в Казахстане, профессиональным развитием учителей, и обучением школьников.

Shell — интегрированная энергетическая компания, целью которой является удовлетворение растущего глобального спроса на энергоносители согласно принципам экономической, экологической и социальной ответственности.

#Образование #фонд #энергетика #Shell

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