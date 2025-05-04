Программа «С дипломом в село» обеспечит жильём 2,8 тыс. молодых специалистов в 2025 году

Общество
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Участникам проекта предоставляются меры социальной поддержки, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Миннацэкономики

В 2025-2027 годах программа «С дипломом в село» продолжит активно реализовываться в Казахстане, играя ключевую роль в обеспечении сельских территорий квалифицированными кадрами.

В рамках исполнения Дорожной карты предвыборной программы партии «AMANAT» — «Халықпен бірге!» на 2023–2027 годы, на предоставление бюджетных кредитов специалистам, направляемым в сельскую местность, в 2025 году предусмотрено 25 млрд тенге. Это позволит обеспечить жильём порядка 2,8 тыс. специалистов.

Государственный проект «С дипломом в село» реализуется с 2009 года и направлен на решение проблемы кадрового дефицита в сельских регионах страны. Основная цель — привлечение и закрепление дипломированных специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а также в органах государственного управления на местах.

Участникам проекта предоставляются меры социальной поддержки:

• единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП;

• бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья — до 2 500 МРП в районных центрах и до 2 000 МРП в других сельских населённых пунктах.

Кредиты выдаются на срок до 15 лет. Обязательным условием участия является отработка в сельской местности не менее трёх лет.

С 1 апреля 2023 года агентом по реализации проекта выступает АО «Отбасы банк». В целях цифровизации весь процесс подачи заявок и получения кредитов полностью автоматизирован на платформе Baspana Market — otbasybank.kz/programm-bank.

Результаты реализации проекта за 2009–2024 годы:

• Более 114 тыс. специалистов получили подъемное пособие на сумму 23,6 млрд тенге;

• Свыше 52 тыс. специалистов воспользовались бюджетными кредитами на сумму 189,5 млрд тенге.

Структура получателей единовременного подъемного пособия:

• Специалисты в сфере образования — 78 тыс. человек (68,3%);

• Работники здравоохранения — 24,4 тыс. человек (21,4%);

• Сотрудники культуры, спорта и соцзащиты — 6,9 тыс. человек (6%);

• Специалисты сельского хозяйства — 4 тыс. человек (3,5%);

• Государственные служащие аппаратов акимов сельских округов— около 900 человек (0,8%).

Структура получателей жилищных кредитов:

• Специалисты в сфере образования — 35,1 тыс. человек (67,1%);

• Специалисты здравоохранения — 11,6 тыс. человек (22,2%);

• Работники культуры, спорта и соцзащиты — 3,4 тыс. человек (6,4%);

• Специалисты сельского хозяйства — 1,9 тыс. человек (3,6%);

• Государственные служащие аппаратов акимов сельских округов — более 360 человек (0,7%).

#Образование #жилье #программа «С дипломом в село»

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