«Программист» аграрной реальности

В шесть утра он уже на ногах: по-хозяйски оценивает влажность почвы и направление ветра, ведь в аграрном деле любая «неучтенная переменная» ведет к ошибке.

Ернар – фермер новой формации. Он не руководит процессом со стороны, а сам выступает его главной движущей силой, совмещая роль и руководителя хозяйст­ва, и экономиста, и тракториста. К семи часам утра тишину степи уже разрывает гул техники. Фермер садится за руль, и начинается его многочасовая вахта в поле.

В ведении семьи 80 гектаров земли, где каждый участок требует свое­го подхода: 50 гектаров поливных земель отданы под сою, кукурузу и бахчевые, остальная часть служит пастбищем. Это хозяйство – результат тридцатилетнего труда семейной династии.

Хозяйство создавал отец фермера – Бекен, он и сейчас поддерживает сына добрым словом и посильным трудовым участием. Работает в нем также брат Ернара – Ельзат. В этой цепочке нет лишних звеньев: опыт старшего поколения здесь соединяется с точностью и энергией молодых, превращая тяжелый фермерский труд в отлаженное семейное предприятие.

Пока мужчины заняты в поле, в доме кипит своя работа, за которую отвечает супруга Ернара – Жулдыз. На ее плечах лежит быт, вся «логис­тика» большой семьи, где подрастают пятеро детей: Айару, Айерке, Аяна, Амирхан и Адильхан.

Именно Жулдыз создает тот надежный тыл, который позволяет Ернару проводить в поле в страду по десять часов в сутки. Она – хранительница очага и воспитатель, прививающая детям те же ценности, на которых вырос их отец. Для этой семьи дом и работа неразделимы: успех в поле напрямую означает благополучие детей.

Глядя на свое подворье, Ернар час­то вспоминает наставления отца, которые стали его жизненным кредо.

– Отец с детства приучил нас ценить труд. Он всегда говорит, что только честное дело приносит истинный успех. Благодаря этому воспитанию я рано включился в работу и научился не бояться трудностей. То, что продолжаю дело отца, – огромная гордость для меня. Теперь я стараюсь передать эти же ценности детям, объясняя им, что хлеб, добытый трудом, – самый сладкий, – говорит фермер.

Ернар Куттыбек выращивает урожай, откармливает скот, строит будущее для большой семьи. Он «программист» аграрной реальнос­ти, создающий благополучную жизнь в достатке свои­ми руками и на родной земле.