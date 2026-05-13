«Программист» аграрной реальности

Сельское хозяйство
358
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

На рассвете окраина села Жанама тонет в густой синей тишине, которую первыми нарушают труженики полей, такие как Ернар Куттыбек. Для него, дипломированного программиста, сменившего городской офис на просторы родного Алакольского района, рабочий день начинается с проверки земли, погоды, сверки планов.

фото автора

В шесть утра он уже на ногах: по-хозяйски оценивает влажность почвы и направление ветра, ведь в аграрном деле любая «неучтенная переменная» ведет к ошибке.

Ернар – фермер новой формации. Он не руководит процессом со стороны, а сам выступает его главной движущей силой, совмещая роль и руководителя хозяйст­ва, и экономиста, и тракториста. К семи часам утра тишину степи уже разрывает гул техники. Фермер садится за руль, и начинается его многочасовая вахта в поле.

В ведении семьи 80 гектаров земли, где каждый участок требует свое­го подхода: 50 гектаров поливных земель отданы под сою, кукурузу и бахчевые, остальная часть служит пастбищем. Это хозяйство – результат тридцатилетнего труда семейной династии.

Хозяйство создавал отец фермера – Бекен, он и сейчас поддерживает сына добрым словом и посильным трудовым участием. Работает в нем также брат Ернара – Ельзат. В этой цепочке нет лишних звеньев: опыт старшего поколения здесь соединяется с точностью и энергией молодых, превращая тяжелый фермерский труд в отлаженное семейное предприятие.

Пока мужчины заняты в поле, в доме кипит своя работа, за которую отвечает супруга Ернара – Жулдыз. На ее плечах лежит быт, вся «логис­тика» большой семьи, где подрастают пятеро детей: Айару, Айерке, Аяна, Амирхан и Адильхан.

Именно Жулдыз создает тот надежный тыл, который позволяет Ернару проводить в поле в страду по десять часов в сутки. Она – хранительница очага и воспитатель, прививающая детям те же ценности, на которых вырос их отец. Для этой семьи дом и работа неразделимы: успех в поле напрямую означает благополучие детей.

Глядя на свое подворье, Ернар час­то вспоминает наставления отца, которые стали его жизненным кредо.

– Отец с детства приучил нас ценить труд. Он всегда говорит, что только честное дело приносит истинный успех. Благодаря этому воспитанию я рано включился в работу и научился не бояться трудностей. То, что продолжаю дело отца, – огромная гордость для меня. Теперь я стараюсь передать эти же ценности детям, объясняя им, что хлеб, добытый трудом, – самый сладкий, – говорит фермер.

Ернар Куттыбек выращивает урожай, откармливает скот, строит будущее для большой семьи. Он «программист» аграрной реальнос­ти, создающий благополучную жизнь в достатке свои­ми руками и на родной земле.

#село #АПК #Ернар Куттыбек #Жанама

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

От сеялки до спутника
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в А…
Каспий становится новым коридором экспорта казахстанского м…
Мажилисмен озабочен возросшим импортом минудобрений в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]