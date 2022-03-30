Программу арендного жилья для работающей молодежи продлевают в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 2025 года. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как рассказал Шахмардан Байманов, недавно была создана площадка при научно-исследовательском центре Government for zhastar, на которой обсуждается много вопросов, связанных с молодежью. К примеру, на этой неделе, как отметил председатель комитета, планируется обсудить вопрос обеспечения жильем молодых казахстанцев.

«Вы знаете, что в трех городах – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте – предоставляется арендное жилье для работающей молодежи. Эта программа была запланирована до 2021 года. Было принято решение теперь до 2025 года продлить ее в этих трех регионах», – сообщил Байманов во время аналитического дискурса по Посланию Главы государства с участием молодежных организаций, прошедшего в столице.

Аналогичные программы, как отметил председатель Комитета по делам молодежи и семьи, планируют запустить и в других регионах страны.

«Еще дополнительно с 2022 года в других регионах будут запущены аналогичные программы. Уже три-четыре региона изъявили желание запустить такие программы», – отметил Байманов.