Новая информационная система E-Aigaq, презентация которой состоялась в департаменте полиции Алматинской области, позволит полностью исключить человеческий фактор и сделать процесс учета улик максимально точным и контролируемым, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного ДП, данная программа предназначена для цифрового учета и хранения вещественных доказательств преступлений. Проект направлен на повышение эффективности работы следственных подразделений. Для этого используются современная технология Face ID, QR-коды и элементы блокчейна, которые обеспечивают защиту данных и прозрачность всех операций.

Благодаря новой системе каждая улика получает свой уникальный код, а все действия сотрудников фиксируются в режиме реального времени. Это помогает предотвратить утрату, подмену или ошибки при передаче вещественных доказательств.

– Мы идем к полной цифровизации процессов. E-Aigaq – шаг к тому, чтобы сделать работу полиции более прозрачной и надежной. Каждое доказательство, каждый документ теперь будут под контролем технологии. В перспективе планируется внедрение элементов искусственного интеллекта и прогнозной аналитики, что позволит заранее выявлять недостатки и оптимизировать процессы, – отметили в ведомстве.

E-Aigaq станет важным элементом в реализации концепции «Цифровая полиция», направленной на повышение доверия граждан к правоохранительной системе, добавили в ДП.