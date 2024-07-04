Производство молока вырастет вдвое в Казахстане

Третий международный форум по молочному животноводству и переработке «PRO Milk.’24» собрал более 500 производителей и переработчиков молока, экспертов из 12 стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз на ближайшие три года по объему производимого в РК молока сделал глава МСХ Айдарбек Сапаров, передает Kazpravda.kz

Министр отметил, что успешное развитие отрасли невозможно без активного взаимодействия государства и бизнеса. В рамках этого взаимодействия в 2023 году на субсидирование удешевления стоимости производства молока, семени при искусственном осеменении, приобретение племенного поголовья было выделено 35 млрд тенге.

Он подчеркнул, что поступательный рост объемов производства демонстрируют специализированные молочно-товарные фермы. За последние 3 года производство молока в МТФ увеличилось практически на 20% и превысило 600 тыс. тонн.

В целом, в прошлом году молочными заводами переработано 2,1 млн тонн молока. Для обеспечения предприятий качественным сырьем в 2023 году стартовала льготная программа кредитования под 2,5% годовых на строительство 65 современных молочно-товарных ферм.

«На эти цели было направлено 100 млрд тенге. Таких объемов льготного финансирования в отрасли прежде никогда не было. В ближайшие 3 года по этой программе будет реализовано 118 проектов, что позволит вдвое увеличить объемы производства молока и довести эти объемы до 1,2 млн тонн», - озвучил планы Айдарбек Сапаров.

Для удешевления их стоимости, МСХ ведет работу по повышению урожайности, диверсификации посевов и развитию орошения.

«Впервые в текущем году, объем льготного кредитования посевных и уборочных работ увеличен в 3 раза и составил 580 млрд тенге. Это позволит охватить 9 млн га или 38% посевов. Площадь под кормовые культуры доведена до 3,2 млн га. Всесторонняя поддержка со стороны государства оказывается не только производителям, но и предприятиям переработки продукции АПК», - отметил министр.

Он добавил, что в этом году по поручению главы государства разработан и принят комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года.

Минсельхоз защитил перед бюджетной комиссией 372 млрд тенге, которые в течение 5 лет будут направлены на развитие переработки, из которых 222 млрд тенге предназначены на пополнение оборотных средств действующих предприятий.