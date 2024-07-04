Производство молока вырастет вдвое в Казахстане

Сельское хозяйство
39
Гульмира Кунапия
корреспондент

Третий международный форум по молочному животноводству и переработке «PRO Milk.’24» собрал более 500 производителей и переработчиков молока, экспертов из 12 стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз на ближайшие три года по объему производимого в РК молока сделал глава МСХ Айдарбек Сапаров, передает Kazpravda.kz

Министр отметил, что успешное развитие отрасли невозможно без активного взаимодействия государства и бизнеса. В рамках этого взаимодействия в 2023 году на субсидирование удешевления стоимости производства молока, семени при искусственном осеменении, приобретение племенного поголовья было выделено 35 млрд тенге.

Он подчеркнул, что поступательный рост объемов производства демонстрируют специализированные молочно-товарные фермы. За последние 3 года производство молока в МТФ увеличилось практически на 20% и превысило 600 тыс. тонн.

В целом, в прошлом году молочными заводами переработано 2,1 млн тонн молока. Для обеспечения предприятий качественным сырьем в 2023 году стартовала льготная программа кредитования под 2,5% годовых на строительство 65 современных молочно-товарных ферм.

«На эти цели было направлено 100 млрд тенге. Таких объемов льготного финансирования в отрасли прежде никогда не было. В ближайшие 3 года по этой программе будет реализовано 118 проектов, что позволит вдвое увеличить объемы производства молока и довести эти объемы до 1,2 млн тонн», - озвучил планы Айдарбек Сапаров.

Для удешевления их стоимости, МСХ ведет работу по повышению урожайности, диверсификации посевов и развитию орошения.

«Впервые в текущем году, объем льготного кредитования посевных и уборочных работ увеличен в 3 раза и составил 580 млрд тенге. Это позволит охватить 9 млн га или 38% посевов. Площадь под кормовые культуры доведена до 3,2 млн га. Всесторонняя поддержка со стороны государства оказывается не только производителям, но и предприятиям переработки продукции АПК», - отметил министр.

Он добавил, что в этом году по поручению главы государства разработан и принят комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года.

Минсельхоз защитил перед бюджетной комиссией 372 млрд тенге, которые в течение 5 лет будут направлены на развитие переработки, из которых 222 млрд тенге предназначены на пополнение оборотных средств действующих предприятий. 

#производство #МСХ #молоко

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Почему стали чаще отключать свет?
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
Альтернативы АЭС сегодня нет
Программа Joltap: сделай себя сам
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Сто лет энергетической безопасности
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Цель – выработка единой позиции в геополитике
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Журналисты получили ключи от квартир
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Откуда берутся стихийные свалки?
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Жумангарин: У нас достаточно земель, но они не осваиваются …
В Минсельхозе ответили на рассылку о зараженном мясе из Кыр…
Иран готов предоставить Казахстану современные технологии п…
Акиматам поручили не снижать темпы работы в борьбе с саранч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]