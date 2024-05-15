Производство мяса снизилось, но не фатально

На заседании областного акимата аким Мамлютского района Елена Степаненко пояснила, что снижение производства мяса (на 16,4%, или 502 тонны) произошло как в сельхозформированиях, так и в личных хозяйствах. За пределы области были вывезены на продажу 330 голов скота из 10 племенных хозяйств, что также повлияло на объемы производства.

Между тем в районе есть резерв. Большие надежды возлагаются на запуск в ноябре 2024 года молочно-товарной фермы на 400 голов в ТОО «Кызыласкерское».

Аким Уалихановского района Мурат Абдулов сообщил, что в районе уменьшился забой скота, но по итогам девяти месяцев будет достигнут плановый показатель в производстве мяса.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов призвал акимов районов держать ситуа­цию под жестким контролем и предупредил, что они будут привлечены к дисциплинарной ответственности в случае, если не справятся с поставленными задачами.